El reconocido actor John Malkovich ya se encuentra en Buenos Aires para presentar una única función de su obra El infame Ramírez Hoffman, que tendrá lugar el viernes 27 de marzo en el Teatro Ópera. Su llegada generó gran expectativa entre los fanáticos del teatro y la cultura.

En la previa, el artista aprovechó para disfrutar de la ciudad. El viernes por la noche cenó en la tradicional parrilla Don Julio junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, su esposa María Belén Ludueña, y parte del equipo artístico que lo acompaña en esta propuesta escénica.

Al día siguiente, Malkovich recorrió distintos puntos emblemáticos. Desde Recoleta hasta el centro, el actor visitó el Obelisco y contempló la ciudad desde su cúpula, donde dejó una reflexión que llamó la atención: “Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires que son uno solo“.

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

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Más tarde, fue recibido en el Teatro Colón por autoridades culturales, donde realizó una visita completa por sus instalaciones. La jornada culminó con un ensayo en el Auditorio de la Fundación Beethoven, ultimando detalles para la esperada función.

La obra está basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño y propone una experiencia que combina literatura, música y actuación. En escena, Malkovich estará acompañado por un trío musical que interpretará piezas de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi y Erik Satie, entre otros.

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

John Malkovich en Argentina (Foto: gentileza de prensa)

La historia sigue a Ramírez Hoffman, un aviador-poeta vinculado a la dictadura chilena. A través de una mirada crítica, la obra plantea un interrogante profundo: ¿Puede el arte valorarse por encima de la ética? Una propuesta que dialoga con la memoria y la historia latinoamericana.

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