El reconocido actor estadounidense John Malkovich confirmó su regreso a la Argentina con una propuesta artística que promete romper con los formatos tradicionales del teatro.

El protagonista de clásicos del cine internacional llegará a Buenos Aires para presentar una puesta escénica que combina literatura, música en vivo y actuación en un mismo espectáculo.

UNA EXPERIENCIA QUE MEZCLA ACTUACIÓN Y MÚSICA EN VIVO

La visita del artista se enmarca dentro de una gira internacional que ya pasó por distintas ciudades de Estados Unidos y Europa. En esta ocasión, el actor desembarcará en el país para protagonizar “El infame Ramírez Hoffman”, una propuesta teatral basada en textos del reconocido escritor chileno Roberto Bolaño.

Se trata de un formato escénico que apuesta por una narrativa híbrida, donde la interpretación dramática se fusiona con elementos sonoros en vivo, generando una experiencia inmersiva para el público.

FECHA, LUGAR Y ENTRADAS PARA LA FUNCIÓN EN BUENOS AIRES

El espectáculo tendrá una única función el próximo 27 de marzo en el Teatro Ópera, ubicado sobre la avenida Corrientes.

🗓️ Viernes 27 de marzo, 20.30h

📍 Teatro Ópera ON, Av Corrientes 860

🎫 Entradas a partir de $45.000.-, a la venta a través de Ticketek

🔔 Con Banco Santander, hasta 6 cuotas sin interés