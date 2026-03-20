El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, recibió el alta médica en las últimas horas tras haber sido internado en un sanatorio de Buenos Aires por un malestar general.

Aunque no se difundieron detalles específicos sobre su cuadro, desde la banda llevaron tranquilidad a los fanáticos al asegurar que la internación fue una medida preventiva.

En un comunicado oficial, explicaron que el guitarrista de AC/DC no se sentía bien al llegar al país y que, por precaución, fue sometido a estudios médicos.

La buena noticia es que su evolución fue favorable y ya se encuentra fuera de peligro. Incluso, según el propio entorno del grupo, Young está de buen ánimo y con expectativas de subirse al escenario en los próximos días.

AC/DC en River: el guitarrista Stevie Young fue dado de alta y se prepara para el show del lunes | Créditos: Prensa

AC/DC SE PRESENTA EN RIVER

La recuperación del guitarrista confirma que los esperados recitales de AC/DC en el Estadio Monumental se realizarán según lo previsto. La banda tiene programadas presentaciones para los días 23, 27 y 31 de este mes, en lo que será uno de los regresos más esperados por el público argentino.

AC/DC en River: el guitarrista Stevie Young fue dado de alta y se prepara para el show del lunes | Créditos: Instagram ACDC Fans

Stevie Young, de 69 años, forma parte del grupo desde 2014. Reemplazó a su tío, Malcolm Young, quien se retiró por demencia y falleció en 2017.

Desde entonces, se convirtió en una pieza clave dentro de la formación que mantiene vivo el legado de la banda.