El regreso de AC/DC a la Argentina finalmente es una realidad y ya tiene fecha confirmada, con un segundo show el 27 de marzo de 2026 y un tercero el 31, comunicados este viernes.

La histórica banda de rock volverá a presentarse en el país el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate, como parte del Power Up Tour.

La última visita del grupo había sido en 2009, cuando llevaron al estadio de Núñez tres funciones inolvidables. Desde entonces, los rumores de un regreso fueron constantes, pero recién ahora se oficializó la fecha que los fanáticos venían esperando.

Foto: prensa

La venta de tickets es exclusivamente a través de All Access a partir del viernes 7 de noviembre de 2025.

En la plataforma se habilitará una fila virtual, como ocurre en los principales lanzamientos de shows internacionales, y se recomienda ingresar con anticipación para asegurar un lugar en el proceso de compra.

El tour lleva el nombre del disco Power Up, décimo séptimo álbum de AC/DC

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA AC/DC 2026

Si bien la productora todavía no comunicó de forma oficial la grilla de precios, en las últimas horas empezaron a circular valores estimativos en algunos portales vinculados a la industria del espectáculo. Según esa información, los tickets se ubicarían en el siguiente rango:

Platea Sívori Alta: $189.750

Campo General: $207.000

Plateas Altas: $258.750

Platea Sívori Media: $287.500

Campo Delantero: $339.250

Plateas Preferenciales: $396.750

AC/DC. Foto: prensa

Los valores podrían ajustarse al momento del anuncio formal, aunque estos montos sirven como referencia para los fans que ya se preparan para la compra. Como sucedió en visitas anteriores, no se descarta que las entradas se agoten en pocas horas, dado el histórico fanatismo del público argentino por la banda.