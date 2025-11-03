AC/DC en Argentina 2026 ya es una realidad. Después de 16 años de espera, la legendaria banda vuelve a Buenos Aires con una fecha única en el Estadio River Plate. El esperado show será el 23 de marzo de 2026, como parte de su poderosa gira mundial “Power Up Tour”, que ya hizo vibrar estadios en Europa, Estados Unidos y Australia durante 2025.

Entradas AC/DC en River Plate 2026

Fecha: 23 de marzo de 2026

Lugar: Estadio Monumental (River Plate), Buenos Aires

Entradas a la venta: desde el 7 de noviembre de 2025 a las 10:00 hs a través de All Access, con todos los medios de pago.

El tour lleva el nombre del disco Power Up, décimo séptimo álbum de AC/DC

AC/DC en River Plate 2026: el regreso más esperado del rock

Tras arrasar en su recorrido internacional, AC/DC aterriza en Buenos Aires con un espectáculo producido por DF Entertainment. La banda promete un show inolvidable, reafirmando la conexión inquebrantable con el público argentino, que los consagró como una de las bandas más queridas de la historia del rock.

Con más de 200 millones de discos vendidos, himnos inmortales y una influencia que atraviesa generaciones, AC/DC llega con su formación actual:

Angus Young (guitarra líder)

Brian Johnson (voz)

Stevie Young (guitarra rítmica)

Matt Laug (batería)

Chris Chaney (bajo)

“Power Up Tour”: homenaje a Malcolm Young y al legado del rock

El tour toma su nombre de “Power Up”, el décimo séptimo álbum de estudio de AC/DC, lanzado en 2020. Este disco, dedicado a Malcolm Young, fundador y guitarrista rítmico de la banda, recupera riffs inéditos creados junto a Angus, encendiendo nuevamente la chispa del rock más puro.

Los fans podrán disfrutar en vivo canciones de Power Up junto con clásicos inmortales como Highway to Hell, Thunderstruck, Back in Black y muchos más.

AC/DC y Argentina: una historia de alto voltaje

La última vez que AC/DC tocó en Argentina fue en diciembre de 2009, con tres noches agotadas en el Estadio River Plate. Aquellos shows se convirtieron en historia pura del rock, inmortalizados en el disco y DVD “Live at River Plate” (2012), grabado frente al público más apasionado del mundo.

Ahora, 16 años después, AC/DC regresa a River Plate para revivir esa energía incomparable. Con un espectáculo renovado, una producción de nivel mundial y la potencia intacta que define su carrera, el Power Up Tour 2026 promete ser una celebración épica del legado de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.