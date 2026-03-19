El sandwich de bondiola es un patrimonio de la cocina argentina: se puede comer en parrillas, carritos al paso, restaurantes e incluso es muy fácil prepararlo en casa. En esta versión de Maru Botana, el foco está puesto en una cocción de braseado lento a la cacerola -entre 3 y 4 horas- que logra que la carne se desmenuce sola.

La receta logra una bondiola bien tierna, húmda y con un sabor parejo. La cocción arranca sobre una base de cebolla con la cacerola tapada, para que la carne guarde sus propios jugos y se vaya ablandando sola de manera progresiva.

En paralelo, Maru Botana prepara una salsa barbacoa casera con ingredientes simples, pero bien combinados: tomate, vinagre, miel, soja, azúcar y especias. Se cocina hasta que toma cuerpo y después se procesa para que quede lisa.

Cocción lenta y resultado final

Cuando la barbacoa está lista, se suma a la cacerola y la bondiola termina su cocción en el horno durante varias horas. Ese paso es el que define la textura: la carne queda tan blanda que se puede cortar con cuchara sin esfuerzo.

Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram

El desmechado final se hace directamente en la cacerola, mezclando la carne con la salsa para que absorba bien todo el sabor. Ahí se termina de armar el relleno.

El sándwich funciona mejor con un pan simple, que acompañe sin tapar el gusto de la carne. Se puede sumar algo fresco como lechuga o tomate, pero no es necesario: la clave está en la carne y la barbacoa.

Ingredientes para la bondiola de Maru Botana

1 bondiola

1 cebolla morada

Aceite de oliva

Hierbas a gusto

Sal

Para la barbacoa:

1 cebolla colorada o cebolla de verdeo

200 g de salsa de tomate

Puré de 1 morrón

4 cdas de vinagre blanco

4 cdas de miel

2 ramas de apio

Salsa inglesa a gusto

100 g de salsa de soja

4 cdas de azúcar rubia

Salsa picante a gusto

Paprika o pimentón

Sal

Bondiola braseada a la cacerola. Foto: IA (imagen ilustrativa)

Procedimiento

Salar bien la bondiola por todos sus lados. En una cacerola, agregar aceite de oliva y hacer una base con la cebolla morada en tiras. Apoyar la bondiola sobre la cebolla , sumar hierbas, tapar y cocinar a fuego bajo para que empiece a largar sus jugos. En paralelo, colocar en una olla todos los ingredientes de la barbacoa y cocinar hasta que la mezcla reduzca y tome cuerpo. Procesar la salsa hasta que quede lisa. Incorporar la barbacoa a la cacerola con la bondiola. Llevar al horno y cocinar entre 2 y 3 horas, hasta que la carne esté bien tierna. Retirar, desmechar la bondiola y mezclar con la salsa.

Es una receta pensada para cocinar en cantidad y resolver varias comidas porque la bondiola mantiene bien la jugosidad incluso después de recalentarla, sin perder textura.

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