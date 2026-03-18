La milanesa con papas fritas es uno de los platos más representativos de los bodegones argentinos. Aparece en cartas de todo el país y suele prepararse con cortes clásicos como nalga, bola de lomo o cuadrada.
Sin embargo, esta versión propone una vuelta de tuerca distinta al plato tradicional: en lugar de los cortes habituales, la milanesa se hace con ojo de bife, una carne conocida por su sabor intenso y su textura tierna.
El resultado es una milanesa más jugosa y sabrosa, acompañada por papas fritas crocantes y un aderezo de palta que aporta frescura y contraste al plato.
Ingredientes para la milanesa de ojo de bife con papas fritas
Para la milanesa
- Un ojo de bife con hueso.
- 2 huevos.
- Una cda de perejil picado.
- Una cdta de ajo picado.
- Una cda de orégano.
- Una cda de mostaza.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 2 cdas de harina.
- 200 g de pan rallado o panko.
Para las papas fritas
- 2 papas con piel lavada.
- Aceite para freír, c/n.
Para el aderezo de palta
- Una palta.
- 2 yemas de huevo cocidas.
- Aceite de oliva, c/n.
- Gotas de limón.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 2 limas.
- Perejil picado.
Procedimiento
- Para la milanesa, aplastar la carne con un palo de amasar para que quede fina.
- Armar la huevada con todos los condimentos.
- Pasar la carne por la huevada y luego por el pan rallado.
- Freír en abundante aceite.
- Para las papas, cortarlas en juliana y freír en aceite caliente dos veces.
- Para la mayonesa de palta, mixear los ingredientes hasta conseguir una textura cremosa.
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