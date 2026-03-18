La milanesa con papas fritas es uno de los platos más representativos de los bodegones argentinos. Aparece en cartas de todo el país y suele prepararse con cortes clásicos como nalga, bola de lomo o cuadrada.

Sin embargo, esta versión propone una vuelta de tuerca distinta al plato tradicional: en lugar de los cortes habituales, la milanesa se hace con ojo de bife, una carne conocida por su sabor intenso y su textura tierna.

El resultado es una milanesa más jugosa y sabrosa, acompañada por papas fritas crocantes y un aderezo de palta que aporta frescura y contraste al plato.

Ingredientes para la milanesa de ojo de bife con papas fritas

Para la milanesa

Un ojo de bife con hueso.

2 huevos.

Una cda de perejil picado.

Una cdta de ajo picado.

Una cda de orégano.

Una cda de mostaza

Sal y pimienta, a gusto.

2 cdas de harina.

200 g de pan rallado o panko.

Para las papas fritas

2 papas con piel lavada.

Aceite para freír, c/n.

Para el aderezo de palta

Una palta.

2 yemas de huevo cocidas.

Aceite de oliva, c/n.

Gotas de limón.

Sal y pimienta , a gusto.

2 limas.

Perejil picado.

El ojo de bife, un corte muy noble para preparar milanesas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la milanesa, aplastar la carne con un palo de amasar para que quede fina. Armar la huevada con todos los condimentos. Pasar la carne por la huevada y luego por el pan rallado. Freír en abundante aceite. Para las papas, cortarlas en juliana y freír en aceite caliente dos veces. Para la mayonesa de palta, mixear los ingredientes hasta conseguir una textura cremosa.

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