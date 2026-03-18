El chivito uruguayo es un clásico de la cocina rioplatense que trasciende fronteras y tiene mucho arraigo en Argentina. Con carne tierna, huevo, jamón, queso y vegetales frescos, es una opción completa, abundante y muy sabrosa para un almuerzo exprés.

A diferencia de otros sanguches, en el chivito se destaca: la textura del pan, el punto de la carne y el equilibrio entre ingredientes. En esta versión, además, hay un detalle clave que cambia todo: armarlo con el pan recién hecho y sumar el queso y el jamón directamente sobre la carne en la plancha para que se fundan bien. Ese paso simple mejora la textura y el sabor en cada bocado.

Cómo hacer chivito uruguayo con pebete casero paso a paso

Hacer el pan en casa no es complicado y le da otro nivel al sándwich. La masa es suave, apenas dulce, y queda perfecta para acompañar un relleno potente como este.

El chivito se cocina vuelta y vuelta en esta receta. Foto: Cucinare TV

El armado también tiene su lógica: primero la base con mayonesa, después la carne bien caliente con el queso fundido, el jamón, el huevo y finalmente los vegetales. Así se logra que cada capa mantenga su lugar y no se desarme.

Un punto importante es no sobrecargar el pan ni cocinar de más la carne. Tiene que quedar jugosa, porque es la base del sabor del chivito.

Ingredientes para el chivito uruguayo

Para la masa de pebete

500 g de harina 000

200 cc de leche

1 huevo

10 g de sal

20 g de levadura fresca

1 cda de miel

50 g de azúcar

50 g de manteca

Para la doradura

1 huevo

Un chorrito de leche

Una pizca de sal y azúcar

Para el chivito (2 unidades)

2 fetas de nalga cortada para milanesa

4 hojas de lechuga

6 rodajas de tomate

2 huevos

4 rodajas de queso de máquina

4 fetas de jamón cocido

Mayonesa, a gusto

Chivito con jamón y queso. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Pebete

Armar una corona con la harina y en el centro colocar la leche, el huevo , la levadura, el azúcar y la miel. Con un tenedor, disolver bien los ingredientes del centro y luego colocar sal y empezar a integrar. Amasar durante 5/8 minutos y colocar la masa en un bowl aceitado y taparlo con film. Dejar leudar en un ambiente cálido por una hora. Fraccionar la masa en porciones de 80 g, bollar y darle la forma de pebete (aplastar la masa y llevar ambos extremos enrollándolos hacia el centro). Colocar los pebetes formados en una placa enmantecada y taparlos con film y dejarlos leudar hasta que casi dupliquen su volumen. Una vez leudados, pintar con doradura y cocinar 15 minutos en un horno a 180°.

Chivito (2 unidades)

Lavar las hojas de lechuga y cortar en rodajas el tomate y reservar. En una plancha bien caliente, colocar un poco de aceite y cocinar vuelta y vuelta la carne filetada. Una vez dado vuelta, agregar el queso y el jamón. Al lado hacer un huevo a la plancha. Cortar el pan, untar con mayonesa y armar el chivito.

El resultado es un sándwich completo, jugoso y bien equilibrado, ideal para una comida abundante sin complicarse. Con el pan casero y el queso bien fundido sobre la carne, el chivito gana en sabor y textura, y se convierte en una opción que vale la pena repetir.

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