El joven tenor argentino Martín Savi regresa a Buenos Aires con un espectáculo imperdible. “MARTÍN SAVI IN CONCERT – UNA VOZ UNIVERSAL” se presentará los días 20 y 21 de marzo de 2026 a las 20:30 hs en el emblemático Teatro Avenida, con entradas ya disponibles a través de Ticketek.

Un show único en la calle Corrientes

Luego de un año de consagración en los principales escenarios de Europa, Martín Savi vuelve al país con una propuesta que promete emocionar. Bajo el concepto de “Una voz universal”, el artista invita a un viaje musical que fusiona música lírica, pop lírico y clásicos populares, acompañado por una orquesta sinfónica de 21 músicos.

Con tan solo 21 años, Savi se destaca por un estilo que él mismo define como “emoción sin filtros”, donde la técnica vocal se pone al servicio de la interpretación y la conexión con el público.

La historia de una voz que conquistó al mundo

La carrera de Martín Savi está marcada por hitos internacionales que lo posicionan como una de las grandes promesas de la música:

Ganador del Festival de San Remo Junior en 2019.

Invitado por Julio Iglesias a cantar “Caruso” en el Luna Park a los 12 años.

Presentación ante el Papa Francisco en la Capilla Sixtina, interpretando “Ave María” a capela.

Participación en el Partido Mundial por la Paz en el Estadio Olímpico de Roma junto a Diego Maradona.

Formación en el Coro de Niños del Teatro Colón.

Fechas y entradas

📍 Lugar: Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, CABA)

📅 Fechas: 20 y 21 de marzo de 2026

🕒 Hora: 20:30 hs

🎟️ Entradas: a la venta en Ticketek