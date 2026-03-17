La investigación por la muerte de La Tota Santillán sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar clave: un audio inédito en el que el conductor es amenazado meses antes de su fallecimiento. El material fue difundido por el periodista Juan Etchegoyen y generó fuerte repercusión.

Según explicó el conductor de Mitre Live, el audio corresponde a un intercambio que tuvo lugar tiempo antes de la muerte de Daniel Santillán, lo que abre nuevos interrogantes sobre el contexto que rodeó el caso.

“Hace unos días les conté que el número de celular que usaba la Tota ahora lo tiene un preso. Bueno, hoy hay novedades”, introdujo Etchegoyen al presentar el material en su programa.

En ese sentido, remarcó la gravedad del contenido: “Van a escuchar un audio donde aparece la Tota hablando con una persona que lo amenaza. Esto fue meses antes de que fallezca. Si él grabó esto, es porque sentía que algo podía pasarle”.

Pero lo que más llamó la atención del periodista fue una frase puntual que, con el paso del tiempo, adquiere un peso inquietante: “La persona le dice ‘te voy a prender fuego’… y tiempo después la Tota apareció prendido fuego. Puede ser coincidencia, pero es fuerte”.

LA AMENAZA QUE RECIBIÓ LA TOTA SANTILLÁN

En el audio difundido se escucha un intercambio tenso. La voz de un hombre le exige algo vinculado a una propiedad y luego lanza una amenaza directa.

—HOMBRE: “Necesito las llaves del departamento que me estás usurpando… ¿vos querés que yo te prenda fuego?”—TOTA: “No, pero vos hablaste con Sol o hablaste con…”—HOMBRE: “¿Vos querés que yo te prenda fuego, Dani? ¿Querés que te prenda fuego?”

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El fragmento, breve pero contundente, refuerza la hipótesis de que el conductor atravesaba situaciones conflictivas en los meses previos a su muerte.

UNA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE SIN RESPUESTAS

A casi dos años del fallecimiento, el caso de La Tota Santillán continúa sin avances significativos. La aparición de este audio reaviva las dudas y podría aportar una nueva línea de investigación.

“Sé que la Justicia está avanzando lento. Quizás con esto que mostramos hoy se activen un poco”, concluyó Etchegoyen, dejando en claro que el material podría tener peso en el expediente.