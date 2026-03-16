La exitosa comedia francesa “Berlín Berlín”, ganadora del Premio Molière a Mejor Comedia, desembarca en la Argentina con una destacada producción que se estrenará el 24 de abril en el Teatro Apolo.

La obra, escrita por Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras, es uno de los grandes éxitos recientes del teatro europeo y propone una vertiginosa historia de espías, persecuciones y enredos ambientada en el Berlín de la Guerra Fría.

Afiche de la comedia "Berlín Berlín"

Reparto de “Berlín Berlín”

La versión local contará con un reconocido elenco integrado por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto.

También participan Lucía Aduriz, Daniel Campomenosi, Andrés Vicente y Marcelo Savignone, quienes darán vida a esta comedia de ritmo frenético y humor físico que promete hacer reír al público de principio a fin.

La puesta cuenta con dirección de Corina Fiorillo y con versión y traducción de Fernando Masllorens y Federico González del Pino. La producción general está a cargo de RGB Entertainment.

De qué trata “Berlín Berlín”

Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto

La historia se desarrolla en el Berlín Oriental durante la Guerra Fría. Emma y Ludwig intentan escapar hacia el otro lado del muro utilizando un departamento que esconde un pasadizo secreto. Sin embargo, el dueño del lugar resulta ser un agente de la Stasi que, además, se enamora de Emma.

Lo que parecía un plan perfecto pronto se convierte en un caos absoluto: espías, delatores, mentiras, trampas, persecuciones y una seguidilla de situaciones disparatadas que construyen una comedia explosiva y de ritmo vertiginoso.

Ganadora del Premio Molière, “Berlín Berlín” combina humor físico, confusiones y situaciones absurdas en una propuesta teatral que promete “derribar muros a pura carcajada”.

Entradas y preventa

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet. Además, hay preventa exclusiva para clientes BBVA con 20% de descuento y la posibilidad de pagar en 3 cuotas.