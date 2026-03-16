A pocas semanas del supuesto regreso de La Peña de Morfi, el programa dominical de Telefe sigue envuelto en un clima de incertidumbre.

Aunque la señal ya comenzó a promocionar el ciclo, lo cierto es que la dupla de conductores todavía no está confirmada y el estreno ni siquiera ocurriría durante marzo, como se había anticipado en un primer momento.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde detalló que, por ahora, el canal y la productora Corner manejan varios nombres para definir quién estará al frente del histórico formato gastronómico.

LA PEÑA DE MORFI 2026: EL NOMBRE QUE SE BAJÓ Y EL CONDUCTOR QUE AÚN NO FIRMÓ

Según explicó el periodista, Soledad Pastorutti era la gran candidata para liderar el programa este año. Sin embargo, la negociación no prosperó debido a diferencias económicas, por lo que finalmente la cantante no formará parte del proyecto.

Por otro lado, Diego Leuco ya habría dado su palabra para continuar en el ciclo, aunque todavía no firmó contrato oficialmente, lo que mantiene abierta la incógnita sobre el armado definitivo de la conducción.

Diego Leuco y Lizy Tagliani conducen La Peña de Morfi. Foto: Telefe

LAS FAMOSAS QUE SUENAN PARA CONDUCIR LA PEÑA DE MORFI

Mientras tanto, en los pasillos de Telefe comenzó a circular una lista de posibles conductoras que podrían acompañar a Leuco en la nueva temporada del programa.

Entre los nombres que se barajan aparecen Laurita Fernández, Carina Zampini, Sol Pérez, Paula Chaves y Sabrina Rojas, todas figuras con experiencia en televisión y cercanas al canal o a la productora.

Etchegoyen aseguró incluso haber hablado directamente con Sol Pérez y Carina Zampini, quienes le confirmaron que les encantaría participar del proyecto, aunque hasta el momento nadie del canal se comunicó con ellas formalmente.

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

En el caso de Laurita Fernández, la bailarina mantiene un vínculo frecuente con Telefe, lo que la posiciona como una de las opciones fuertes. Paula Chaves, en tanto, ya condujo el programa en el pasado y su salida generó polémica cuando el canal eligió a Wanda Nara para conducir Bake Off.

Por su parte, Sabrina Rojas también aparece en el radar ya que es una de las figuras cercanas a la productora del ciclo.

QUIÉN ES LA CANDIDATA PARA LA CONDUCCIÓN

Aunque todavía no hay una decisión oficial, Etchegoyen deslizó que Laurita Fernández podría ser la que corre con ventaja en esta danza de nombres, aunque dentro del canal algunos aseguran que su nombre también habría sido descartado.