La actriz Leticia Siciliani sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales en el que enumeró distintos datos personales que, según contó, mucha gente todavía desconoce sobre ella.

En ese repaso íntimo, la artista blanqueó su relación amorosa y reveló que mantiene una pareja desde hace varios años.

“Estoy de novia hace seis años”, expresó en el video, confirmando así públicamente su romance, algo que hasta ahora había mantenido con un perfil muy bajo.

La actriz también aprovechó el posteo para hablar de su presente profesional y explicó que tiene el pelo rosa porque está filmando una serie para Netflix, uno de los proyectos que actualmente la mantiene ocupada.

LAS CONFESIONES DE LETICIA SICILIANI SOBRE SU VIDA PERSONAL

Además de blanquear su relación, Leticia Siciliani compartió varias curiosidades sobre su vida cotidiana. Contó que toma mate en cualquier momento del día, siempre amargo, con el agua a 80 grados, y que suele dejar el termo un rato destapado porque igual le resulta caliente.

También reveló que es fanática de Boca, que le encantan las camisetas de fútbol —sobre todo las retro— y que no le gusta usar ropa roja.

Entre otras confesiones, explicó que es la menor de seis hermanos y que durante más de diez años evitó ir al odontólogo por miedo.

La actriz agregó además algunos detalles más personales: dijo que le encanta hacer regalos, que su comida favorita probablemente sea el asado y que tiene rosácea. También contó que, en general, no suele maquillarse, aunque apenas se despierta tiene una costumbre muy particular: peinarse las cejas.

CRÉDITO: Instagram

El fútbol también forma parte de su rutina. Según dijo, mira cualquier partido que encuentre en la televisión, incluso si es viejo.

Por último, reveló que suele pasar gran parte del día cantando, aunque siente mucha vergüenza de hacerlo en público. Y agregó una curiosidad que muchos de sus amigos destacan: aseguran que habla bastante bien portugués, algo que atribuye a su amor por la música brasileña.

El mensaje cerró con una frase que resume su presente: “Hoy estoy particularmente contenta”, expresó la actriz, dejando ver el gran momento personal que atraviesa.