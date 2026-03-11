La serie española La cocinera de Castamar desembarca en la pantalla de Ciudad Magazine este jueves 12 de marzo a las 14hs con su historia de drama romántico de época, basada en la novela del escritor Fernando J. Múñez.

La ficción cuenta con una única temporada de 12 episodios y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión española tras su estreno en 2021.

"La cocinera de Castamar"

De qué trata “La cocinera de Castamar”

La historia se sitúa en el Madrid del año 1720 y sigue la vida de Clara Belmonte, interpretada por Michelle Jenner, una talentosa cocinera que sufre agorafobia y decide refugiarse en su pasión por la cocina tras atravesar un pasado doloroso.

Clara comienza a trabajar en la cocina del palacio de Castamar, donde conoce a Diego, duque de Castamar, personaje interpretado por Roberto Enríquez. Entre ambos nace una intensa historia de amor que pronto se ve amenazada por las diferencias de clase social y las intrigas de la nobleza.

Michelle Jenner, la protagonista de "La cocinera de Castamar". (Foto: Antena 3)

A la oposición de la madre del duque, doña Mercedes, interpretada por Fiorella Faltoyano, se suma la presión para que Diego se case con la aristócrata Amelia Castro. Además, el marqués de Soto, personaje de Hugo Silva, guarda un oscuro plan de venganza que complica aún más la historia.

Reparto de “La cocinera de Castamar”

Parte del elenco de "La cocinera de Castamar". (Foto: Antena 3)

Michelle Jenner como Clara Belmonte

Roberto Enríquez como Diego, duque de Castamar

Hugo Silva como Enrique de Arcona, marqués de Soto

Maxi Iglesias como Francisco Marlango

María Hervás como Amelia Castro

Agnés Llobet como Beatriz Ulloa

Paula Usero como Elisa Costa

Además, la serie cuenta con participaciones especiales de actores como Nancho Novo, Silvia Abascal y Mónica López.

Una historia de amor, secretos e intrigas

Con una cuidada ambientación histórica y una trama marcada por romance, conspiraciones y conflictos sociales, “La cocinera de Castamar” mezcla amor imposible, secretos familiares y luchas de poder en la aristocracia del siglo XVIII.