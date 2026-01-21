Ciudad Magazine anunció la llegada de “El tiempo entre costuras”, la aclamada serie dramática española basada en la novela homónima de María Dueñas, que supo convertirse en un verdadero fenómeno internacional. La ficción, protagonizada por Adriana Ugarte, ya comenzó a ser promocionada por la señal, generando gran expectativa entre los seguidores de las historias de época y el drama histórico.

Si bien el canal ya confirmó su incorporación a la grilla, todavía no se informó la fecha exacta de estreno, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre cuándo podrá verse en pantalla.

Mientras tanto, el anuncio del desembarco de El tiempo entre costuras en Ciudad Magazine renueva el interés por una de las producciones más exitosas de la televisión española.

¿De qué trata El tiempo entre costuras?

Narra la historia de Sira Quiroga (Adriana Ugarte), una joven costurera de la capital que ve cómo su vida da un giro completo al tener que salir adelante ella sola en un lugar en principio tan hostil como la ciudad de Tánger, en Marruecos.

Hasta allí llega la joven modista, empujada por el destino hacia un arriesgado compromiso en el que los patrones y las telas de su oficio se convertirán en la fachada de algo mucho más turbio y trascendente.

Ambientación histórica de El tiempo entre costuras

El tiempo entre costuras se desarrolla entre los años 1934 y 1945, atravesando momentos clave como la Segunda República Española, la Guerra Civil, la posguerra y el impacto indirecto de la Segunda Guerra Mundial en España. La serie refleja la penuria económica, las tensiones políticas y las alianzas internacionales del franquismo, especialmente su cercanía con la Alemania nazi.

Aunque el eje central es la historia personal de Sira Quiroga, el relato funciona también como un retrato fiel de una Europa convulsionada por los conflictos bélicos y los juegos de poder.

Escenarios y locaciones de rodaje

El rodaje se llevó a cabo en tres países:

España : Madrid, Guadalajara y Toledo

Marruecos : Tánger y Tetuán

Portugal: Lisboa, Estoril y Cascais

Reparto de El tiempo entre costuras