Ciudad Magazine presentó su programación de verano con una grilla renovada que apuesta fuerte a las ficciones más elegidas por el público, las series clásicas y las novelas que siguen siendo furor. Entre las principales novedades se destaca el estreno de Romina Poderosa, que se suma a la pantalla en un horario central.
Las mañanas de Ciudad Magazine
La señal arranca el día con contenidos livianos y familiares, ideales para acompañar las primeras horas:
- 08:30 – Cucinare
- 09:00 – Romina Poderosa
- 10:00 – El Chavo
- 11:00 – La familia Ingalls
Con esta propuesta, el canal combina ficción juvenil y series clásicas que atraviesan generaciones.
Las novelas que el público elige
Desde el mediodía, Ciudad Magazine apuesta a los grandes títulos del género:
- 13:00 – Betty, la fea
- 14:00 – Devuélveme la vida
- 15:00 – Tierra de pasiones
Historias de amor, drama y giros intensos que siguen siendo de las más vistas en la televisión.
Series y ficciones por la tarde
Durante la tarde regresan los clásicos que nunca fallan:
- 16:00 – El Chavo
- 16:15 – La familia Ingalls
Más novelas y un estreno destacado
La grilla continúa con más ficción:
- 18:00 – El color del pecado
- 19:00 – Romina Poderosa
- 20:00 – El Clon
El cierre de la jornada
Al término de Cine de Verano, la programación se completa con:
- La Rosa de Guadalupe
Romina Poderosa: de qué trata la novela
Romina Poderosa es una serie colombiana de acción y drama juvenil que combina deporte extremo, identidad, venganza y emociones intensas. La historia sigue a Romina Páez, una joven valiente, defensora de los más débiles y apasionada por el downhill, un deporte extremo que marca su personalidad rebelde y decidida.
La vida de Romina da un giro inesperado cuando descubre que tiene una hermana gemela, Laura. A partir de ese momento, una serie de hechos violentos le arrebatan lo que más ama y la obligan a tomar una decisión límite: asumir la identidad de su hermana y comenzar una nueva vida marcada por el dolor, el peligro y la búsqueda de justicia.
El cambio de roles, las emociones propias del deporte extremo, las intrigas, los desamores y una fuerte carga de acción son los grandes atractivos de Romina Poderosa, una ficción que atrapa por su ritmo intenso y su protagonista femenina fuerte.
Reparto de Romina Poderosa
- Juanita Molina como Romina Páez “Romina Poderosa” / Laura Vélez Galindo / Laura Vélez Páez
- Juan Manuel Guilera como Santiago Moya Marcos
- David Palacio como Cristóbal Ruíz “Calidoso”
- Zharick León como Virginia Galindo “El Don”
- Melissa Zapata como Virginia Galindo (joven)
- Alejandro Buitrago como Marlon Chitiva
- Kevin Bury como Leonardo “Leo” Chitiva