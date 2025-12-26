Ciudad Magazine presentó su programación de verano con una grilla renovada que apuesta fuerte a las ficciones más elegidas por el público, las series clásicas y las novelas que siguen siendo furor. Entre las principales novedades se destaca el estreno de Romina Poderosa, que se suma a la pantalla en un horario central.

Las mañanas de Ciudad Magazine

La señal arranca el día con contenidos livianos y familiares, ideales para acompañar las primeras horas:

08:30 – Cucinare

09:00 – Romina Poderosa

10:00 – El Chavo

11:00 – La familia Ingalls

Con esta propuesta, el canal combina ficción juvenil y series clásicas que atraviesan generaciones.

Las novelas que el público elige

Desde el mediodía, Ciudad Magazine apuesta a los grandes títulos del género:

13:00 – Betty, la fea

14:00 – Devuélveme la vida

15:00 – Tierra de pasiones

Historias de amor, drama y giros intensos que siguen siendo de las más vistas en la televisión.

Series y ficciones por la tarde

Durante la tarde regresan los clásicos que nunca fallan:

16:00 – El Chavo

16:15 – La familia Ingalls

Más novelas y un estreno destacado

La grilla continúa con más ficción:

18:00 – El color del pecado

19:00 – Romina Poderosa

20:00 – El Clon

El cierre de la jornada

Al término de Cine de Verano, la programación se completa con:

La Rosa de Guadalupe

Romina Poderosa: de qué trata la novela

Romina Poderosa

Romina Poderosa es una serie colombiana de acción y drama juvenil que combina deporte extremo, identidad, venganza y emociones intensas. La historia sigue a Romina Páez, una joven valiente, defensora de los más débiles y apasionada por el downhill, un deporte extremo que marca su personalidad rebelde y decidida.

La vida de Romina da un giro inesperado cuando descubre que tiene una hermana gemela, Laura. A partir de ese momento, una serie de hechos violentos le arrebatan lo que más ama y la obligan a tomar una decisión límite: asumir la identidad de su hermana y comenzar una nueva vida marcada por el dolor, el peligro y la búsqueda de justicia.

El cambio de roles, las emociones propias del deporte extremo, las intrigas, los desamores y una fuerte carga de acción son los grandes atractivos de Romina Poderosa, una ficción que atrapa por su ritmo intenso y su protagonista femenina fuerte.

Reparto de Romina Poderosa