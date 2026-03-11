La banda internacional Midnight Til Morning anunció su primer show en la Argentina como parte de su World Tour 2026. El esperado concierto se realizará el jueves 16 de abril en Niceto Club, uno de los escenarios más emblemáticos de la escena musical porteña.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Venti, y los clientes de BBVA podrán acceder al beneficio de 3 cuotas sin interés.

Midnight Til Morning: la banda que nació en Netflix

Midnight Til Morning es una banda transatlántica de pop rock formada durante el reality musical Building the Band de Netflix. El grupo se armó a partir de audiciones a ciegas que unieron a cuatro artistas provenientes de diferentes partes del mundo.

La formación está integrada por Conor Smith y Mason Watts (Australia) junto a Shane Appell y Zach Newbould (Estados Unidos). Los cuatro llegaron al proyecto con carreras solistas y rápidamente captaron la atención del público gracias a su química en el escenario y sus armonías vocales.

Su sencillo debut, Bye, fue coescrito con compositores vinculados a artistas como Benson Boone, Harry Styles, Sabrina Carpenter y Shawn Mendes, marcando el inicio de lo que promete ser un año decisivo para el grupo.

La boyband argentina ALMA será la invitada

Alma

La noche también contará con la participación especial de ALMA, una de las nuevas propuestas del pop juvenil nacional.

El grupo, formado en 2024 por Matt, Feli y Kiza, logró construir una fuerte comunidad en redes sociales y actualmente reúne más de 3,3 millones de seguidores en TikTok y 1,2 millones en Instagram.



