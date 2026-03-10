El legendario grupo español Mocedades vuelve a la Argentina para reencontrarse con su público en una noche muy especial.

La cita será el martes 12 de mayo a las 21 horas en el Teatro Coliseo, donde compartirán escenario con el histórico trío Los Panchos y el artista invitado Alex Fernández.

El concierto contará además con la participación del maestro Rafael Basurto Lara, la última voz original activa de Los Panchos, en un encuentro que promete un recorrido por las canciones más emblemáticas del repertorio romántico latinoamericano.

Entradas: cuándo salen a la venta

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek con el siguiente cronograma:

Miércoles 11 de marzo – 12 hs: preventa exclusiva con tarjetas Visa del Banco Galicia.

Jueves 12 de marzo – 12 hs: inicio de la venta general.

Mocedades vuelve a Buenos Aires con sus grandes clásicos

Desde Bilbao al corazón de Buenos Aires, Mocedades —una de las agrupaciones más queridas e influyentes de la música en español— llega para celebrar su historia y repasar los grandes éxitos que marcaron generaciones.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el grupo continúa girando por el mundo con sus inconfundibles armonías vocales y canciones que forman parte de la memoria colectiva, como “Eres tú”, “Amor de hombre”, “Tómame o déjame” y “Quién te cantará”.

Actualmente la formación está integrada por Izaskun Uranga, Idoia Uranga, José Miguel González, Rosa Rodríguez, María Santamaría y Toni Menguiano, quienes mantienen vivo el legado musical de la agrupación fundada en España.

Rafael Basurto y el legado eterno de Los Panchos

El concierto contará con la presencia de Rafael Basurto Lara, figura clave en la historia del bolero y referente del legado de Los Panchos. Con más de 70 años de trayectoria, Basurto continúa llevando por el mundo clásicos inmortales como “Rayito de luna”, “Lo dudo”, “Caminemos”, “Enamorado” y “Si tú me dices ven”, tema que da nombre a la gira actual.

Alex Fernández, la nueva generación de la música mexicana

La velada también sumará la participación especial de Alex Fernández, representante de una nueva generación de intérpretes de la música romántica mexicana. Con un estilo que fusiona tradición y actualidad, el cantante aporta una impronta moderna al repertorio del mariachi y la canción ranchera.

Una gira internacional que celebra la canción romántica

La gira “Si Tú Me Dices Ven Tour 2026” reúne a Mocedades y Los Panchos en un espectáculo que celebra la esencia del bolero y la canción romántica. Tras conquistar al público en distintos países de América, el tour continúa con nuevas fechas en España —incluyendo ciudades como Madrid, Bilbao y Sevilla— y ahora desembarca en el Río de la Plata con presentaciones en Buenos Aires y Montevideo.

Será una velada única donde tres generaciones de la música romántica compartirán escenario para celebrar la emoción, la memoria y la vigencia de un repertorio eterno que ha marcado la historia de la música iberoamericana.

Datos del show

Fecha: martes 12 de mayo – 21 hs

Lugar: Teatro Coliseo

Artistas: Mocedades junto a Rafael Basurto Lara (de Los Panchos)

Artista invitado: Alex Fernández

Entradas: a través de Ticketek