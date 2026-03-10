Djavan regresa a la Argentina para celebrar cinco décadas de música con su espectáculo “Djavanear 50 anos. Só sucessos”. La cita será el 24 de noviembre en el Teatro Gran Rex, en una noche que promete repasar los grandes clásicos de uno de los artistas más influyentes de la música popular brasileña.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 12 de marzo a las 12 horas a través de TuEntrada, con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Galicia.

Entradas Djavan en Buenos Aires

El show en Buenos Aires forma parte de una gira internacional que también incluirá presentaciones en Chile y Uruguay, además de un amplio recorrido por Brasil y otras ciudades del mundo.

Durante el concierto, Djavan interpretará más de 25 canciones que recorren toda su discografía, incluyendo clásicos inolvidables como “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” y “Açaí”.

Una gira para celebrar 50 años de música

La gira “Djavanear 50 anos. Só sucessos” celebra el aniversario número 50 de la carrera del artista, que comenzó en 1976 con el lanzamiento de su primer álbum, A Voz, o Violão, a Música de Djavan.

Lo que comenzó como el debut de un joven músico de Alagoas terminó convirtiéndose en una de las trayectorias más influyentes de la música brasileña, con un estilo único que fusiona samba, jazz, pop, soul y ritmos afrobrasileños.

Djavan

Un show con dirección artística de Gringo Cardia

El espectáculo cuenta con dirección artística de Gringo Cardia y un destacado equipo creativo integrado por Césio Lima (diseño de iluminación y dirección de fotografía), Mari Pitta (dirección de iluminación) y Sérgio Almeida (programación y operación de luces).

Sobre el escenario, Djavan estará acompañado por una banda de músicos de primer nivel:

Felipe Alves (batería)

Marcelo Mariano (bajo)

Torcuato Mariano (guitarra eléctrica y acústica)

Paulo Calasans (piano y teclados)

Renato Fonseca (teclados)

Jessé Sadoc (trompeta y fliscorno)

Marcelo Martins (saxofón tenor y flauta)

Rafael Rocha (trombón)

La gira por Sudamérica