Se mudó y lo mostró todo. La influencer Rocío Strat (La Chica del Brunch) compartió en sus redes el antes y después de su nuevo departamento, un espacio más amplio donde cada rincón refleja su personalidad y su ojo para la decoración de interiores.

“Alquilamos un espacio más amplio y así quedó”, resumió ella misma al mostrar la transformación completa del nuevo hogar.

CÓMO ES LA CASA DE LA CHICA DEL BRUNCH

El living comedor de La Chica del Brunch es el gran protagonista del nuevo departamento: un ambiente de concepto abierto que integra el estar y el comedor, con un ventanal de pared a pared que inunda todo de luz natural a través de cortinas blancas traslúcidas.

La nueva cocina de La Chica del Brunch apuesta por la tendencia total black: muebles en negro mate con mesadas blancas en contraste, una isla con banquetas altas que invita a los desayunos —fieles a su estilo— y hasta una cava de vinos integrada bajo la mesada. Electrodomésticos modernos y un diseño sofisticado completan el ambiente que ya se convirtió en favorito de sus seguidores.

Crédito: Instagram

El walk-in closet en forma de U es uno de los puntos más comentados del nuevo departamento. Con cajoneras y estantes en gris visón, iluminación perfectamente dirigida y espacios diferenciados para colgar prendas, doblar ropa y guardar maletas, el vestidor de la influencer combina funcionalidad total con un estilo elegante y moderno que cualquier amante de la moda envidiaría.

DETALLES DE LA CASA DE LA CHICA DEL BRUNCH

Los baños del nuevo departamento son quizás los que más impacto generan por su contraste absoluto. El baño principal va de negro dramático total, revestido en porcelanato símil mármol Marquina con mampara de vidrio transparente que amplía visualmente el espacio. El baño secundario, en cambio, es blanco y luminoso, con un detalle que robó todos los comentarios: una alfombra con diseño de cerezas rojas que es el guiño más divertido y personal de toda la casa.

La habitación principal sigue la línea minimalista y luminosa del departamento. Cama amplia con respaldo bajo, mesas de luz de madera y una gran colección de peluches que la conductora no resignó en la mudanza, más una manta en tono rosa viejo que le dan la calidez necesaria al ambiente.