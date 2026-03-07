El sector social de la casa de Nequi Galotti impacta desde el primer momento. Ventanales amplios que invitan a la luz natural, pisos de madera en tonos profundos y sillones claros con almohadones de distintas texturas componen un living que equilibra carácter y confort sin esfuerzo.

Uno de los rasgos más distintivos del hogar es el tratamiento de sus paredes. Cuadros de distintos estilos, espejos con marcos trabajados y bibliotecas colmadas de libros convierten cada ambiente en una suerte de galería personal. No son objetos decorativos al azar: cada pieza tiene historia y significado.

La casa de Nequi Galotti. Crédito: Instagram

ILUMINACIÓN, FLORES Y PLANTAS: LA FÓRMULA DE LA CALIDEZ

La atmósfera íntima que se respira en la casa no es casualidad. Lámparas con pantallas de tela tamizan la luz y crean un efecto envolvente, mientras que flores frescas y plantas de interior aportan vitalidad y renuevan el aire de cada rincón. Un detalle simple que marca una gran diferencia.

El criterio de decoración de Nequi apuesta por la mezcla inteligente: maderas nobles y piezas antiguas conviven con toques modernos pensados para el uso cotidiano. El resultado es un espacio que no se siente ni museo ni showroom, sino genuinamente un hogar.

La casa de Nequi Galotti. Crédito: Instagram

EL JARDÍN: EL RINCÓN MÁS SOÑADO

En el exterior se replica la misma impronta verde y acogedora. Muebles cómodos, macetas estratégicamente ubicadas y rincones pensados para el descanso hacen del jardín un refugio en sí mismo. Un espacio que, al igual que el interior, prioriza el encuentro familiar y la vida en comunidad.