Honey Cooper asiste a la Escuela Primaria Kimbark, en el condado de San Bernardino, California, y al mismo tiempo está matriculada en un curso de arte en San Bernardino Valley College. Es una de las primeras alumnas de primaria en acceder a este esquema de inscripción dual en el sistema público de la región.

Mientras en cuarto grado estudia fracciones, ciencias y lectura junto a más de 30 compañeros, en la universidad comparte aula con apenas 12 estudiantes adultos. “Es muy diferente”, reconoció la propia Honey al medio estadounidense KTLA 5.

Su madre, Mia Cooper, contó que los primeros indicios aparecieron cuando Honey tenía apenas 18 meses. “No balbuceaba ni hablaba mucho de bebé, pero a los 18 meses las cosas empezaron a cambiar”, relató.

La pequeña aprendió a leer por su propia cuenta y su nivel académico avanzó a un ritmo muy superior al de su edad: su comprensión matemática corresponde a séptimo grado y su capacidad lectora alcanza estándares propios del final de la secundaria.

La niña de 10 años que va a la primaria y a la universidad: la pequeña Sheldon de California. Crédito: Captura

CÓMO SE HIZO POSIBLE LA INSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA

La oportunidad surgió cuando Sandra Rodriguez, subdirectora de servicios estudiantiles del distrito, evaluó antecedentes de estudiantes educados en casa que ya habían tomado materias universitarias. A partir de ese precedente, se planteó extender la posibilidad a alumnos de escuelas públicas con desempeño académico avanzado.

La directora de la Escuela Kimbark, Brittany Zuniga, destacó el carácter histórico de la situación: “Creo que muchos de nosotros ni siquiera pensábamos que esto fuera posible: un estudiante de primaria matriculándose simultáneamente en la universidad”.

EQUILIBRIO, TEATRO Y SUEÑOS DE FUTURO

A pesar de la exigente carga académica, Honey mantiene una vida acorde a su edad: participa en teatro escolar, lee libros impresos y cuida sus vínculos sociales. En su casa, el uso de dispositivos electrónicos es limitado y se priorizan las actividades presenciales.

Cuando le preguntan qué quiere ser de grande, la respuesta llega sin dudar: "Quiero ser cirujana, artista o diseñadora de moda".