Desde el 6 de marzo, todos los viernes de 17 a 18 horas, Lado H presenta Empiezo el Lunes, su nuevo programa en vivo por el canal de YouTube de Love Streaming. La propuesta invita a “dejar de postergar lo importante” y conectar con lo humano a través de un formato innovador que mezcla actualidad, humor, entrevistas y experiencia social.

Con la conducción de Dany Martins, la co-conducción de Carina Cohen y Rocío Bravo, y un equipo de profesionales especializado, Empiezo el Lunes se emite desde Abasto Shopping

Cada emisión contará con invitados especiales y un cierre musical protagonizado por la ONG Todos Hacemos Música, organización que promueve la inclusión de personas con discapacidad a través de la música, junto a artistas invitados.

Dany Martins, Carina Cohen y Rocío Bravo.

El equipo completo está compuesto por Dany Martins, conductor; Carina Cohen, co-conductora; Rocío Bravo, Directora de Contenidos de Lado H y co-conductora; Liliana Wartenberger, productora comercial y Prensa; Mey Alvarez, productora; y Diego Paniagua, movilero.