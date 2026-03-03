El ex participante de Gran Hermano 2022, Tomás Holder, volvió a convertirse en tendencia luego de revelar que se realizó un implante capilar. Fiel a su estilo frontal, el influencer compartió en sus redes sociales el proceso de recuperación tras la intervención estética que decidió hacerse para mejorar su imagen.

A través de un video publicado en TikTok, el rosarino respondió a las consultas de sus seguidores que notaron cambios en su apariencia. “Muchos me preguntan qué me pasó en la cabeza o qué me hice. Gente, me hice un implante capilar”, expresó sin vueltas, dejando en claro cuál fue el motivo detrás de su transformación.

Según detalló, la decisión estuvo vinculada a una cuestión personal: “Tenía un poco de entradas. Con el corte de pelo que usaba no se notaban mucho, pero yo sí las notaba y quería cambiarlo, quería mejorarlo”. Además, explicó que el procedimiento aún se encuentra en etapa de curación y mostró cómo luce actualmente su cuero cabelludo tras la cirugía.

Crédito: Tiktok

TOMÁS HOLDER MOSTRÓ SU IMPLANTE CAPILAR Y GENERÓ REVUELO TRAS SU PASO POR GRAN HERMANO

Pero el cambio no terminó ahí. Holder también respondió a quienes le consultaron si se había realizado algún otro retoque estético en el rostro. “No me hice nada. Solamente ajusté la dieta. Estoy haciendo mucha dieta. Facciones más definidas y barba. La barba es el maquillaje de cualquier hombre”, aseguró.

Como suele ocurrir cada vez que el influencer rosarino comparte novedades sobre su apariencia, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre bromas y críticas, sus seguidores reaccionaron con mensajes como: “Holder en situación de implante capilar” o “Holder en situación de facha”, dejando en evidencia el impacto que sigue generando tras su paso por la casa más famosa del país.