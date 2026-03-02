El miércoles 4 de marzo a las 21.15hs llega a la pantalla de eltrece “Yiya”, la serie que revive uno de los casos policiales más estremecedores de la historia argentina.

Reparto de “Yiya”

La serie cuenta con las actuaciones de Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Diego Cremonesi, Mónica Antonópulos, Carlos Portaluppi, Cecilia Dopazo, Laura Novoa, Boy Olmi, Miguel Ángel Rodríguez y Rocío Igarzábal.

Pablo Rago, Cristina Banegas y Julieta Zylberberg y Diego Cremonesi en "Yiya".

De qué trata “Yiya”

La historia reconstruye la vida de Yiya Murano, conocida como “la envenenadora de Monserrat”, una de las figuras más enigmáticas y perturbadoras de la crónica policial argentina.

La serie propone una mirada profunda sobre su entorno, sus vínculos y los hechos que la llevaron a convertirse en uno de los nombres más recordados del policial nacional.

Diego Cremonesi en "Yiya".

Con una combinación de drama psicológico y suspenso, “Yiya” se mete de lleno en la mente de un personaje tan fascinante como inquietante, mostrando tanto su intimidad como las consecuencias de sus actos.

Dirección y producción

La ficción está dirigida por Mariano Hueter, con guión y dirección artística de Marcos Carnevale, y la dirección general y producción de Martín Kweller.

“Yiya” es una coproducción de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos.