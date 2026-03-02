La reaparición de Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César en París no solo fue noticia por el homenaje a su carrera: su rostro y su look generaron un verdadero revuelo en redes sociales y hasta se llegó a especular con su muerte y reemplazo.

El actor canadiense-estadounidense, de 64 años, recibió el César Honorífico el 26 de febrero en el histórico teatro L’Olympia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su imagen: cabello más largo, teñido de negro y un rostro que muchos consideraron “irreconocible”.

El enigma del Jim Carrey de ojos verdes quedó aclarado (Foto: Instagram @thealexisstone)

Carrey subió al escenario y sorprendió al público con un discurso íntegramente en francés. “¿Cómo estuvo mi francés? Casi mediocre, ¿verdad?”, bromeó, antes de recordar sus raíces familiares en Francia, que según contó se remontan a 300 años atrás. El auditorio lo ovacionó de pie incluso antes de que comenzara a hablar.

JIM CARREY DESPERTÓ TODO TIPO DE TEORÍAS CONSPIRATIVAS, PERO AL FINAL SE SUPO LA VERDAD

Apenas circularon las primeras imágenes del evento, la conversación en redes sociales se disparó. En X (ex Twitter), los usuarios escribieron frases como “ya no parece Jim Carrey” y “no se le puede reconocer”. Muchos especularon con la posibilidad de que el actor se hubiera sometido a cirugías estéticas para “rejuvenecer”, como otras celebridades. Incluso hubo quienes se preguntaron si llevaba “una máscara”, por la apariencia “hinchada” de su cara.

La reaparición del actor también alimentó una teoría conspirativa que circula en redes: la idea de que el “verdadero” Jim Carrey habría muerto hace años y fue reemplazado por un clon o doble. Estas versiones, que se viralizaron en X, Reddit y TikTok, se apoyan en supuestas diferencias en el color de ojos, la forma de la mandíbula, la nariz o incluso en un cambio de actitud más calmada.

Pero cuando todo parecía indicar que Jim Carrey no era él, el especialista británico Alexis Stone viralizóla máscara hiperrealista que utilizó para suplantar al actor de La Máscara en la entrega de premios.

