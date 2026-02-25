Este martes, la Justicia de Santa Fe condenó a Nicolás Mattioli, hijo del recordado cantante Leo Mattioli, por atropellar y matar a Claudia Laura Decurgez mientras manejaba su camioneta en la localidad de Santo Tomé.

La jueza Susana Luna dictó una pena de tres años de prisión condicional, siete años de inhabilitación para conducir y una serie de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de los hijos de la víctima y del padre de ellos.

Cómo fue el accidente que terminó con la vida de Claudia Decurgez

El hecho ocurrió en la mañana del 21 de septiembre de 2024, sobre la avenida Richieri, entre Libertad y Alsina. Según la investigación, Mattioli manejaba una Ford Ranger de manera imprudente y embistió desde atrás a Decurgez, que circulaba correctamente en bicicleta por la margen derecha de la avenida.

La fiscal Rosana Marcolín detalló en la audiencia que ambos iban en dirección oeste-este y que una testigo confirmó que la víctima “iba en línea recta y cerca de la cuneta”. Las pericias determinaron que Mattioli circulaba a 53,31 km/h en una zona donde el máximo permitido es 60 km/h. Los análisis toxicológicos dieron negativo para alcohol y drogas.

Nico Mattioli, hijo de Leo Mattioli. (Foto: Instagram / @nicomattioliok).

Sin embargo, la fiscal remarcó que el cantante “condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”. El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada y que no existía ningún obstáculo que le impidiera ver a la víctima.

Como consecuencia del impacto, Decurgez salió despedida de la bicicleta y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le provocó la muerte a los pocos minutos.

El proceso judicial y la aceptación de culpa de Nico Mattioli

En diciembre de 2024, la Justicia imputó formalmente a Nico Mattioli por homicidio culposo. El cantante entregó su carnet de conducir de manera voluntaria y siguió el proceso en libertad.

Durante la audiencia, Mattioli reconoció su responsabilidad en el hecho y, junto a sus abogados, aceptó la calificación legal, la pena y el procedimiento abreviado. La fiscal Marcolín fue contundente:

“No nos cabe la menor duda de que hay una imprudencia por parte de Mattioli. La imprudencia está en que no atendió a las condiciones del tránsito. Por cualquiera de los motivos que sea, él no la vio y debió verla. Esa es la imprudencia”.

Las consecuencias para el hijo de Leo Mattioli

La condena implica que Nico Mattioli no irá a prisión, pero deberá cumplir con las restricciones impuestas por la Justicia. Además de la inhabilitación para manejar por siete años, no podrá acercarse a la familia de la víctima y deberá respetar las reglas de conducta fijadas por el tribunal.

El caso generó conmoción en Santa Fe y en el ambiente de la música, por el peso del apellido Mattioli y la trágica muerte de Claudia Decurgez, que dejó una profunda herida en su familia y en la comunidad de Santo Tomé.