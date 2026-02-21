La segunda temporada de En el Barro 2 no deja de sorprender a sus seguidores. Esta vez, no fue por las escenas hot de la China Suárez ni por las imágenes inéditas de Alejandra “Locomotora” Oliveras, sino por un insólito error de continuidad que se volvió viral en las redes sociales.

Todo empezó cuando una usuaria de TikTok compartió un clip en el que se ve a una reclusa colgando el teléfono y caminando por el pabellón con una botella de agua vacía en la mano izquierda. En la siguiente toma, la actriz mantiene la misma pose, pero la botella desaparece misteriosamente. “¿Alguien más se dio cuenta? La botella”, escribió la joven, y el video explotó en comentarios.

El blooper no pasó desapercibido y generó todo tipo de reacciones. “Hay gente realmente especialista en ver los errores ajenos, están pendiente, yo ni cuenta de nada cuando uno está concentrado en lo importante…”, opinó un usuario. Otros explicaron: “Es un error de continuidad, cuando pase de un plano a otro cortaron seguramente y dejó la botella y no se dio cuenta, hay gente que se dedica a estar atenta en la continuidad de una escena, se llaman continuista o script supervisor”.

Pero la polémica no terminó ahí. En los comentarios, los fans empezaron a enumerar otros fallos de edición de la serie: “Mismo en la escena que Nicole le da agua al secuestrado, en una parte tiene la oreja destapada y al otro segundo la tiene tapada”, “Vi el error cuando Gladys baja del patrullero, le sacan las esposas y cuando ella baja le vuelven a sacar las esposas y yo quedé pensando cuántas tiene”.

EL FENÓMENO DE “EN EL BARRO”: ELENCO, TRAMA Y RÉCORDS

Más allá de los errores, la serie sigue siendo furor. En los nuevos episodios, Gladys “La Borges” (Ana Garibaldi) regresa a un penal dominado por la Gringa Casares (Verónica Llinás), donde la violencia y la delincuencia organizada marcan las reglas. La protagonista debe forjar alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos, mientras el poder entre las internas se disputa entre figuras como Nicole (Eugenia Suárez), la Zurda (Lorena Vega) y las “embarradas”.

El elenco principal lo integran Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. En el reparto secundario aparecen Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, Pablo Rago, Juan Minujín, la intervención de L-Gante y una aparición relevante de Verónica Llinás. Gerardo Romano también figura como actor invitado.

La dirección general está a cargo de Sebastián Ortega, con guion de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y el propio Ortega. Dirigen Alejandro Ciancio y Estela Cristiani; la producción la llevan adelante Johanna Westein y Rodrigo Paz, mientras que Pablo Culell, Javier Pons y Juan Ponce lideran la producción ejecutiva.

