Luis Zerda, más conocido como Luisito por su participación en el programa Cuestión de Peso preocupó a todos en las redes sociales después de compartir una imagen de su esposa, Noelia Báez, internada en un hospital y conectada a aparatos médicos.

La exparticipante del programa de eltrece continúa internada en el Hospital Posadas, donde lleva más de ocho meses en terapia intensiva tras una cirugía bariátrica que se complicó gravemente, según relató Luisito en sus redes y al programa.

El estado de salud de Noelia se deterioró tras la operación: sufrió una desnutrición severa y pérdida de masa muscular, lo que la dejó con el cuerpo muy debilitado, según detalló su marido.

En su cuenta de Instagram, Luisito publicó una foto de Noelia en la cama del hospital junto a un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño y ayuda económica que ha recibido. “Gracias por todos los lindos mensajes que me escriben para Noe”, escribió, acompañado de una selfie donde se la ve a ella recostada en la terapia.

LOS DETALLES DE LA SALUD DE LA ESPOSA DE LUISITO

Según lo expresado por el exparticipante del reality de salud, los médicos le piden paciencia y mantener la esperanza, aunque él mismo reconoce lo difícil que es ver la lenta evolución de su esposa. “Ya pasaron ocho meses”, dijo visiblemente angustiado en Cuestión de Peso.

Cada visita al Hospital Posadas representa para Luisito una mezcla de tristeza y fe: ”Tiene todo su cuerpo lastimado. Yo sigo teniendo fe. Sigo confiando en los médicos. Sigo creyendo que ella se va a poner bien".

