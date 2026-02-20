La situación de Pitty la Numeróloga se complicó sobremanera en las últimas horas, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo inédito en su contra: “Para que siga siendo investigada por una denuncia donde la acusan de aprovecharse de sus clientes”.

Mauro Szeta explicó que es una causa que se ”va a tramitar en el Juzgado Federal, Criminal y Correccional Federal Número 9″.

“Quienes la denunciaron plantean que ella se aprovechaba de los clientes”, acotó sobre el proceso que pesa sobre Verónica Asad, el verdadero nombre de Pity.

Pitty la Numeróloga en la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera. (Foto: Movilpress)

Expediente que comenzó en simultaneo con la causa contra la expresidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerente general de la entidad, María del Carmen Barro, fueron denunciadas por haber contratado a Pitty y pagarle con la plata del Estado.

De qué acusan a Pitty la Numeróloga

“La acusan de captar personas en situación de vulnerabilidad para manipularlas psicológicamente con el objetivo de despojarlas de dinero o bienes”, aclaró Mauro Szeta.

“Lo que la Corte está diciendo es que Pitty tiene que seguir bajo investigación. No está diciendo es culpable, pero no cierra el expediente, como ella quería”, cerró el periodista sobre Verónica Asad, tras la denuncia de Pablo Salum.

Es que el caso llegó a la instancia final de la Justicia porque se debatía en qué fuero debía tramitarse, luego de sucesivas apelaciones y recursos de queja.