Pitty la numeróloga volvió a captar la atención del público con una revelación contundente sobre el cambio energético que se avecina. Invitada al programa La Mañana con Moria, la especialista en numerología explicó por qué el 2026 marcará un antes y un después en comparación con el 2025, un año que según sus palabras todavía arrastra vibraciones del pasado.

Durante la charla con Moria Casán, Pitty fue clara y directa: “Es muy importante saber que este año es distinto al 2025, no tiene nada que ver. El 2025 nos trajo esa cosa de la vieja era, el viejo cielo, y el 2026 es un nuevo cielo, es una nueva oportunidad”. Es decir, el 2025 estuvo atravesado por energías densas, ligadas a cierres de ciclos, aprendizajes forzados.

(Foto: Instagram / pitty_la_numerologa_)

“Fue un año de limpieza”, deslizó Pitty, haciendo referencia a vínculos, trabajos y creencias que ya no vibran en la misma frecuencia. Desde la numerología, este período estuvo marcado por el peso de lo no resuelto, lo que se tradujo en crisis personales, replanteos profundos y una sensación colectiva de agotamiento emocional.

EL 2026 Y EL “NUEVO CIELO”: QUÉ SIGNIFICA ESTE CAMBIO ENERGÉTICO

Para Pitty, el 2026 trae un escenario completamente distinto. “Hablamos de un nuevo cielo”, aseguró, una metáfora que remite a una energía más liviana, expansiva y alineada con nuevas oportunidades. Este cambio favorecería el inicio de proyectos, la renovación personal y una mayor claridad en la toma de decisiones.

La numeróloga remarcó que el 2026 no solo implica un cambio de año, sino un verdadero reset energético, ideal para animarse a lo nuevo, confiar y avanzar sin el peso del pasado. En sintonía con su mensaje habitual, Pitty invitó a aprovechar este nuevo ciclo con conciencia y apertura.

