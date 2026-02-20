Ricardo Darín atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. El reconocido actor se encuentra instalado en Barcelona junto a su esposa, Florencia Bas, en una estadía marcada por un acontecimiento familiar único: el nacimiento de su primer nieto.

Para este capítulo tan íntimo, la pareja eligió un escenario que combina historia, elegancia y máxima privacidad: el Majestic Hotel & Spa.

Ubicado en pleno Paseo de Gracia, una de las avenidas más emblemáticas de la capital catalana, el hotel en que se hospeda Ricardo Darín es considerado uno de los símbolos de la hotelería de lujo en Europa.

Inaugurado en 1918, el edificio conserva su impronta neoclásica original, con una estética que remite a otra época, pero adaptada a las exigencias contemporáneas.

El establecimiento se destaca por sus ambientes amplios, su diseño sofisticado y una atmósfera donde predominan los materiales nobles, las líneas clásicas y la iluminación natural. Entre sus espacios más valorados aparece el jardín de invierno, un sector pensado para el descanso que ofrece un contraste sereno frente al movimiento constante de la ciudad.

Así es el refugio de Ricardo Darín y Florencia Bas: jacuzzi privado y vista panorámica de Cataluña | Créditos: Web Oficial Majestic Hotel

ASÍ ES EL HOTEL DONDE SE HOSPEDA RICARDO DARÍN EN ESPAÑA

Uno de los mayores atractivos del hotel se encuentra en su terraza superior, conocida como La Dolce Vitae. Desde allí, es posible contemplar una vista panorámica incomparable del skyline de Barcelona, con sus edificios históricos y su identidad arquitectónica única.

Las suites más distinguidas del Majestic elevan aún más la experiencia. Equipadas con terrazas privadas, permiten disfrutar del aire libre en un entorno íntimo, mientras que el jacuzzi propio suma un plus de relajación pensado para desconectarse por completo.

Este nivel de confort se complementa con servicios personalizados y propuestas gastronómicas de primer nivel, que forman parte de la identidad del hotel.