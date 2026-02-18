Después de un fin de semana perfecto dentro de la cancha, Ángel Di María decidió extender los festejos fuera del césped y celebró sus 38 años con una fiesta que combinó música, amigos y una impactante torta temática.

El actual capitán de Rosario Central cumplió años mientras se encontraba concentrado con el plantel, pero eso no impidió que organizara un evento privado tras la victoria frente a Barracas Central, partido en el que además fue protagonista con un gol.

UNA NOCHE DE BAILE, FAMOSOS Y COMPAÑEROS DE EQUIPO

El festejo se realizó en un salón de eventos ubicado en Funes, ciudad donde reside el campeón del mundo, y reunió a familiares, amigos y varios integrantes del plantel profesional canalla. Entre los invitados también hubo artistas que se encargaron de ponerle ritmo a la noche, en una celebración que se extendió hasta la madrugada.

Crédito: Instagram

Según trascendió, la música fue uno de los ejes principales de la fiesta, donde no faltaron los clásicos de la cumbia ni los cánticos futboleros que suelen escucharse en las tribunas del Gigante de Arroyito.

Ángel Di María celebró sus 38 años con una fiesta a pura cumbia tras el triunfo de Rosario Central. Crédito: Instagram

UNA TORTA CON SELLO MUNDIALISTA

Uno de los momentos más comentados del cumpleaños fue la llegada de una torta de varios pisos inspirada en su carrera. El diseño incluyó detalles vinculados a su consagración como campeón del mundo y elementos representativos de Rosario Central, como los colores azul y amarillo y el escudo del club.

En la parte superior, se destacaba el clásico gesto de Di María formando un corazón con las manos, mientras que otros niveles recreaban escenas de juego con pelotas y redes, en alusión a sus festejos dentro del campo.

Crédito: Instagram

Con presente sólido en el equipo rosarino y siendo titular en los encuentros disputados en lo que va de 2026, el futbolista celebró un nuevo año rodeado de su círculo íntimo y con el respaldo de sus compañeros, en una noche que combinó deporte y celebración.