La vuelta de La Mona Jiménez a los escenarios cordobeses fue una verdadera fiesta popular, pero también dejó un susto que encendió las alarmas entre sus fanáticos. Con el Complejo Forja repleto y entradas agotadas, miles de personas celebraron el Día de los Enamorados al ritmo del cuarteto, hasta que el propio cantante debió frenar el show por el calor sofocante.

El regreso marcó su primer baile del 2026 en ese predio y arrancó a pura energía. Vestido de rojo y con su impronta intacta, Juan Carlos Jiménez Rufino abrió con “El enamorado” y siguió con una catarata de clásicos como “Goma de mascar”, “Intentemos”, “Y ya ves”, “Anímate a vivir”, “Despierta corazón” y “Quédate”, haciendo estallar a la multitud.

Sin embargo, la fiesta se vio interrumpida cuando el clima dentro del recinto se volvió irrespirable. Con el lugar colmado y el aire pesado, La Mona sintió el impacto en pleno escenario y decidió parar el espectáculo de forma abrupta durante “Se fue”.

LA MONA JIMÉNEZ PRIORIZÓ SU SALUD Y DETUVO UN SHOW EN CÓRDOBA PORQUE SE QUEDÓ SIN AIRE EN PLENA OLA DE CALOR

“Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, bol… Está faltando un oxígeno acá arriba”, lanzó el cantante, generando aplausos y preocupación entre los presentes.

Lejos de dramatizar, explicó que necesitaba hidratarse y renovar el aire para seguir. “Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos”, pidió desde el escenario, priorizando su salud y la de toda la banda. Más tarde, decidió modificar la dinámica habitual del show: “En vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15”, aclaró, adaptándose a las condiciones del calor agobiante.

Los videos del momento en que La Mona pidió frenar el show se viralizaron rápido y generaron inquietud entre los fanáticos. Pero con el correr de las horas quedó claro que todo fue una medida preventiva ante el calor extremo y que, pese al susto, el ídolo volvió a demostrar por qué sigue siendo el rey indiscutido del cuarteto.

