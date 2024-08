Carlos “La Mona” Jiménez (73) estrenó el videoclip de su nueva canción GPS de amor en el que se lo ve muy “fierrero” manejando un auto rojo deportivo y en busca de Flor Ferrero, que se puso en la piel de una misteriosa mujer.

El músico, que tiene más de 55 años de trayectoria y es amado en su provincia e idolatrado en todo el país, ya había cantado el tema en su última presentación en el Complejo Forja de La Docta hace pocos días.

En el nuevo clip, La Mona conduce por las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes. La chica en cuestión -bellísima y muy canchera- es una reconocida periodista cordobesa que trabaja en el canal eldoce, el de más audiencia de la provincia.

Flor Ferrero, la periodista cordobesa que protagoniza el nuevo video de La Mona Jiménez

En diálogo con Ciudad, Flor, que co conduce el magazine Seguimos, participa de Telenoche Córdoba y es una influencer de la zona, contó más sobre la inolvidable experiencia que vivió junto al “El Mandamás”.

-¿Cómo surgió la posibilidad de protagonizar este nuevo video con La Mona?

-La Mona es vecino del barrio Cerro de las Rosas, que es donde queda el canal. Le hice varias notas y siempre fue muy generoso conmigo. En Halloween él hace un baile especial y fui a su camarín a hacerle una nota muy linda y ahí me propuso en algún momento trabajar en algo juntos, pero quedó ahí. Y este año me llamó su operador de sonido que me quería mostrar un tema nuevo. Voy al estudio y cuando llego, ¡estaba Carlos ahí! Me sorprendió y me encantó el tema, que es como un rock. Para nosotros él es como un rockstar. Me dijo “¿qué te parece si hacemos un video?”. Por supuesto que le dije que sí y la idea desde el primer momento era hacer algo con un auto antiguo.

-¿Cómo fue la grabación?

-Muy generoso La Mona, fijarse en alguien como yo me pareció lo más. Es un maestro, habla de por qué le dicen “El Mandamás”, me hizo sentir súper cómoda, me hacía chistes. Lo grabamos a finales de julio en el estacionamiento del Kempes al atardecer, el auto se lo prestaron especialmente porque él había tenido uno así en un momento. Fue re difícil grabar porque se empezó a correr la bola de que la Mona estaba ahí y se acercó muchísima gente y el tema era que Carlos se colgaba a saludar. Hubo que hacer malabares.

-¿Qué significa La Mona en tu vida?

-Para mí es la persona más famosa de Córdoba y una puerta a un mundo de ADN cordobés. Mirá, yo a los 14 años me escapé para ir a un baile en el Sargento Cabral, el lugar más mítico donde él tocaba, porque queríamos conocer eso. Fue una experiencia única en mi vida. No lo podía creer. Las vueltas de la vida hicieron que esté en el videoclip, es un sueño para mí.

-¿Cómo fueron las primeras repercusiones?

-Mirá, primero cuando salí de escuchar el tema en el estudio, no sabía qué hacer. Llamé a mis viejos y los dos reaccionaron igual y me dijeron “obvio, ¡La Mona!”. Para mí era algo muy serio, participar de algo así. Pero no lo dudé.

-¿Te gustaría seguir tu carrera por el lado de la actuación o la música?

-Es un montón, ja, ja. Tengo una mínima experiencia porque ya había hecho un cameo en un video de Los Caligaris. Pero bueno, si te soy sincera, siento que ya soy grande, cumplí 30, una señora, ja, ja. Pero sí, me encantaría. Soy una actriz frustrada, dejé de ir a teatro porque mis papás se separaron y no me llevaron más... Pero bueno, me gustaría que mucho que este video lo vean en toda la Argentina.

-¡Y el mundo!

-Sí, ja, ja, ja. Mirá, el sueño de La Mona es tocar en el Madison Square Garden, así que si se le da, le voy a pedir que al menos un ratito pongan este video de fondo.

-¿Vas a ir a los próximos shows y te subirás al escenario?

-Le sugerí a Carlos que pongan el auto arriba del escenario ¡y me subo! Pero ir, sí obvio, cuando estoy en Córdoba y toca La Mona estoy seguro, desde siempre.

-¿En qué otros proyectos estás en este momento?

-Estoy en Seguimos en eldoce y Telenoche, acá en Córdoba. A full con mi Instagram, me encantan las redes y tengo ganas de seguir haciendo entrevistas, me gustan muchas cosas. Estoy haciendo unas en un canal de YouTube que se llama Hack. Y me gustaría hacer algún stream acá. Además, siento que cuando vienen todo tipo de figuras a la provincia es un re momento para entrevistarlas, sean del rubro que fueren.