Los arrolladitos primavera son un clásico de la cocina china que se ganó un lugar fijo en las mesas argentinas, sobre todo cuando se busca algo crocante, sabroso y rendidor para compartir. Con pocos ingredientes y una preparación simple, se pueden hacer en casa sin necesidad de técnicas complicadas ni utensilios especiales.

La clave está en lograr una masa fina, un relleno bien condimentado y una fritura a temperatura justa. De esa manera, quedan dorados por fuera, jugosos por dentro y con esa textura crocante que los hace irresistibles. Son ideales como entrada, para una picada distinta o como plato principal acompañados con alguna salsa.

Ingredientes para los arrolladitos primavera

Para la masa

500 cc de agua.

200 g de harina 0000.

50 g de harina de arroz fina.

Para el relleno

Aceite de girasol, c/n.

120 g de carne de cerdo picada.

10 g de ajo.

10 g de jengibre.

100 g de zanahorias

100 g de brotes de soja.

Salsa de soja, c/n.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento

Para la masa

En un bowl, mezclar todos los ingredientes formando una masa lisa. En una sartén con aceite de girasol, pincelar con un poco de masa y cocinar.

Para el relleno

Saltear la carne de cerdo con el ajo picado y el jengibre Agregar la zanahoria cortada en juliana y los brotes de soja. Agregar salsa de soja y dejar enfriar. Rellenar las masas y enrollar. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén bien dorados.

