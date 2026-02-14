Los arrolladitos primavera son un clásico de la cocina china que se ganó un lugar fijo en las mesas argentinas, sobre todo cuando se busca algo crocante, sabroso y rendidor para compartir. Con pocos ingredientes y una preparación simple, se pueden hacer en casa sin necesidad de técnicas complicadas ni utensilios especiales.
La clave está en lograr una masa fina, un relleno bien condimentado y una fritura a temperatura justa. De esa manera, quedan dorados por fuera, jugosos por dentro y con esa textura crocante que los hace irresistibles. Son ideales como entrada, para una picada distinta o como plato principal acompañados con alguna salsa.
Ingredientes para los arrolladitos primavera
Para la masa
- 500 cc de agua.
- 200 g de harina 0000.
- 50 g de harina de arroz fina.
Para el relleno
- Aceite de girasol, c/n.
- 120 g de carne de cerdo picada.
- 10 g de ajo.
- 10 g de jengibre.
- 100 g de zanahorias.
- 100 g de brotes de soja.
- Salsa de soja, c/n.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
Para la masa
- En un bowl, mezclar todos los ingredientes formando una masa lisa.
- En una sartén con aceite de girasol, pincelar con un poco de masa y cocinar.
Para el relleno
- Saltear la carne de cerdo con el ajo picado y el jengibre.
- Agregar la zanahoria cortada en juliana y los brotes de soja.
- Agregar salsa de soja y dejar enfriar.
- Rellenar las masas y enrollar.
- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén bien dorados.
