El Día de los Enamorados ya no es solo cuestión de cenas románticas en restaurantes. En los últimos años, el delivery se transformó en el plan favorito de miles de argentinos que prefieren festejar San Valentín en la comodidad del hogar.

Según un relevamiento de PedidosYa, la plataforma líder en delivery y quick-commerce en Latinoamérica, el 14 de febrero se consolida como una de las fechas con más pedidos del año. La tendencia es clara: cada vez más personas arman su propio plan en casa y resuelven todo con un par de clics.

Foto: IA

¿Qué eligen los argentinos para celebrar San Valentín?

A la hora de pedir, la practicidad manda. El año pasado, los platos más elegidos para la cena romántica fueron hamburguesas, helado y bombones. Un menú que combina sabor, comodidad y ese toque especial para una noche distinta.

Pero el delivery no se queda solo en la comida. Muchos usuarios aprovechan para sumar bebidas, ingredientes para cocinar, regalos y productos de conveniencia que completan la experiencia.

En PedidosYa Market, los bombones de frambuesa bañados en chocolate arrasaron entre los más pedidos, mientras que en farmacias el producto estrella fue el test de embarazo.

En el rubro bebidas, las gaseosas, el vino tinto y el vino blanco encabezaron el ranking de los más solicitados para brindar en pareja.

Foto: prensa Por: ViDI Studio | Shutterstock / ViDI Studio

Las ciudades más románticas (y hogareñas) del país

El mapa del amor argentino tiene sus propios protagonistas. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán lideran el ranking de ciudades con más pedidos de delivery en San Valentín.

A nivel regional, Argentina se ubica en la cima de los países que más usan el delivery para celebrar el Día de los Enamorados, superando a Chile, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Desde la plataforma destacaron: “San Valentín se posiciona año a año como una de las fechas más relevantes para la plataforma, con un crecimiento sostenido en el volumen de pedidos y una canasta cada vez más diversa que combina gastronomía, bebidas y productos de conveniencia”.

El delivery se volvió el gran aliado para quienes buscan celebrar el amor sin complicaciones, con la posibilidad de armar una noche especial a medida y sin moverse del sillón.