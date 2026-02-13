La China Suárez festejó el cumpleaños de su hija Magnolia y, con el objetivo de tener una torta impecable, le hizo un encargo a Damián Basile, ganador de Bake Off en 2020.

El pastelero se lució con un diseño perfectamente logrado: una flor carnívora y un saludo para la cumpleañera.

Sin embargo, sus seguidores salieron al cruce con chicanas contra la China Suárez y él: “¿Torta sabor a marido ajeno hacés?” o “Arruinaste tu carrera, todo lo que toca la moncha lo destruye”.

Fuerte descargo de Damián de Bake Off luego del hostigamiento por la torta que le hizo a la China Suárez | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

EL DESCARGO DE DAMIÁN DE BAKE OFF

En su cuenta de Instagram, el pastelero fue contundente. “Resulta que una nena de 8 años no merece tener torta de cumpleaños porque algunos se creen en la libertad de querer m4t4r a un pastelero…”, empezó.

Fuerte descargo de Damián de Bake Off luego del hostigamiento por la torta que le hizo a la China Suárez | Créditos: Instagram @damianbakeoff

Y cerró: “Por suerte a mi me agarra bien parado y sin miedo a nadie. Pero no entran en conciencia de lo que le pueden hacer sufrir a un pobre emprendedor o a una pequeña empresa que solo quiere laburar, si hubiese sido otro pastelero con menos cancha o tímido, estos comentarios le hubieran hecho mierd4 y tal vez hasta tendría que cerrar su local, no entienden lo que hacen y tmp tiene lógica”.