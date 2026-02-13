La China Suárez festejó el cumpleaños de su hija Magnolia y, con el objetivo de tener una torta impecable, le hizo un encargo a Damián Basile, ganador de Bake Off en 2020.
El pastelero se lució con un diseño perfectamente logrado: una flor carnívora y un saludo para la cumpleañera.
Sin embargo, sus seguidores salieron al cruce con chicanas contra la China Suárez y él: “¿Torta sabor a marido ajeno hacés?” o “Arruinaste tu carrera, todo lo que toca la moncha lo destruye”.
EL DESCARGO DE DAMIÁN DE BAKE OFF
En su cuenta de Instagram, el pastelero fue contundente. “Resulta que una nena de 8 años no merece tener torta de cumpleaños porque algunos se creen en la libertad de querer m4t4r a un pastelero…”, empezó.
Y cerró: “Por suerte a mi me agarra bien parado y sin miedo a nadie. Pero no entran en conciencia de lo que le pueden hacer sufrir a un pobre emprendedor o a una pequeña empresa que solo quiere laburar, si hubiese sido otro pastelero con menos cancha o tímido, estos comentarios le hubieran hecho mierd4 y tal vez hasta tendría que cerrar su local, no entienden lo que hacen y tmp tiene lógica”.