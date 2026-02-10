Fuerza Bruta, la compañía argentina que revolucionó el lenguaje teatral a nivel global, se une a la reconocida murga “Los Amantes de La Boca” para transformar la Sala SinPiso en el epicentro de la celebración más grande de Buenos Aires.

Durante el feriado de carnaval, los días viernes 13 y domingo 15 de febrero, el público podrá vivir una experiencia única que fusiona la potencia visual de Fuerza Bruta con la alegría y el ritmo de la murga más emblemática de la ciudad.

Fuerza Bruta (Foto de prensa)

Esta colaboración histórica busca rescatar la esencia de la festividad popular y llevarla a una nueva dimensión sensorial. No se trata solo de un espectáculo para observar, sino de un viaje inmersivo de 65 minutos donde los límites entre el escenario y la platea desaparecen, invitando a todos los asistentes a ser parte activa del ritual del carnaval.

La propuesta suma el talento de “Los Amantes de La Boca”, murga fundada en 1992 y consagrada como pentacampeona del Carnaval de Buenos Aires. Su trayectoria y autenticidad aportan el pulso del barrio a la maquinaria creativa de Fuerza Bruta, logrando un despliegue de música, color y movimiento que redefine los festejos tradicionales de febrero en un formato de alto impacto.

Fuerza Bruta (Foto de prensa)

El show rompe con las convenciones del teatro clásico para ofrecer una “fábrica de teatralidad”. Es una celebración absoluta que ataca los cinco sentidos, donde la música en vivo y la interacción constante crean una atmósfera de libertad y euforia, diseñada para que el espectador se pierda en la felicidad del movimiento y la naturaleza artificial en movimiento.

El evento tendrá lugar en la Sala SinPiso GEBA, un espacio diseñado a medida por Fuerza Bruta para que “todo suceda”. Definida como una usina de experimentación artística, la sala permite recibir desafíos de cualquier parte del mundo, ofreciendo una infraestructura técnica única que soporta efectos naturales, vuelos y máquinas de acción que desafían la gravedad.

Fuerza Bruta continúa así su misión de crear experiencias universales, sin barreras culturales ni de edad. Con este especial de carnaval, la compañía reafirma su lugar como referente de la celebración argentina, invitando al público a dejar sus huellas marcadas en el aire en lo que promete ser el show más feliz del año.