Mariano Chiesa rompió todos los moldes y marcó un antes y un después en la locución argentina: este fin de semana, se convirtió en el primer locutor argentino en ponerle voz a la final del Super Bowl en Estados Unidos.

El hito llegó de la mano de Telemundo, el canal que tiene los derechos de transmisión en español de la NFL.

Radicado en Miami desde hace siete años, Chiesa desplegó toda su versatilidad y un acento neutro que le permitió camuflar su tonada argentina para conquistar el mercado internacional.

Su trabajo fue elegido por Julio Sonino, Vicepresidente de Sports Programming & Production de Telemundo Deportes, quien ya lo convocó también para el lanzamiento de los partidos de la NBA en la temporada 2026.

El locutor fue seleccionado para transmitir el evento.

Una carrera que no para de crecer

El año pasado, Chiesa sumó dos Telly Awards en Estados Unidos: fue premiado como Mejor Locutor en Comercial Extranjero y Mejor Comercial Animado, consolidándose como referente de la comunicación publicitaria y emocional de alto impacto a nivel internacional.

Desde su estudio en Miami, el locutor sostiene una carrera sólida y en constante expansión. A 25 años de su primer comercial, es una de las voces más buscadas y respetadas del mercado latino.

Hace menos de un año, Disney+ lo eligió como la voz oficial de la plataforma para México, Latinoamérica y Argentina, sin necesidad de pasar por un casting. Además, sigue siendo la voz de marcas líderes como Grupo Telecom (Personal y Flow), Mercado Libre, Arcor y los clásicos comerciales de Quilmes.

Foto: prensa Mariano Chiesa

El lazo con el teatro argentino y el reconocimiento de sus pares

Aunque vive en Estados Unidos, Chiesa nunca perdió el vínculo con el teatro argentino. Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez —quien lo definió como “el Messi de la locución”— lo invitaron a ser parte del éxito teatral Rocky.

Cada noche, su imagen y voz aparecen en las pantallas del Teatro Lola Membrives como el relator de la pelea final entre Rocky Balboa y Apollo Creed, uno de los momentos más ovacionados del show.

También emociona al público en Casi Normales Inmersivo, donde su aparición como Dr. Madden en las proyecciones gigantes provoca aplausos espontáneos. Chiesa no solo fue parte del elenco original, sino que es el único actor de aquella puesta que participa en la versión inmersiva.

Un argentino que rompe fronteras

Desde Estados Unidos, Mariano Chiesa demuestra que no hay límites para los sueños ni para la superación. Su consagración internacional sumó un nuevo capítulo al convertirse en el primer locutor argentino en ponerle voz en español a la final del Super Bowl, el evento deportivo más visto del planeta. Un logro que deja bien alto el nombre de la locución argentina en el mundo.