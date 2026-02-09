Las empanadas hechas con sobras de asado tienen algo especial: concentran todo el sabor de la parrilla y lo transforman en un relleno potente, bien argentino y muy fácil de resolver. Cuando sobró carne, lejos de recalentarse sin gracia al microondas, puede convertirse en una comida nueva, distinta y mucho más jugosa.
En esta versión, la combinación de tira de asado y chorizo aporta grasa, textura y profundidad de sabor. El rehogado de vegetales, las especias justas y el huevo duro terminan de armar un relleno equilibrado, ideal para empanadas fritas crocantes por fuera y bien húmedas por dentro.
Ingredientes para las empanadas
Para 20 empanadas
- 500 g de tira de asado.
- Un chorizo de cerdo.
- Sal y pimienta, a gusto.
- ½ cebolla.
- Una cebolla de verdeo.
- Un morrón.
- Un diente de ajo.
- 3 huevos duros.
- Aceite de oliva.
- Una cdta de pimentón.
- Una cdta de comino.
- ½ cdta de ají molido.
- Aceite para freír, c/n.
Procedimiento
- Sellar la tira de asado y el chorizo en una plancha o grill.
- Salar la carne.
- Retirar y cortar la tira en cubitos y el chorizo en rodajas. Reservar.
- Picar la cebolla blanca, la de verdeo y el morrón en brunoise.
- Picar también el ajo y los huevos duros.
- Rehogar los vegetales en una sartén u olla.
- Condimentar con el pimentón, el comino y el ají molido. Salpimentar.
- Colocar todo en un bowl, agregar la carne y el chorizo y, por último, el huevo picado. Integrar.
- Dejar enfriar un poco el relleno y armar las empanadas.
- Freír hasta dorar.
