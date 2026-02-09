Las empanadas hechas con sobras de asado tienen algo especial: concentran todo el sabor de la parrilla y lo transforman en un relleno potente, bien argentino y muy fácil de resolver. Cuando sobró carne, lejos de recalentarse sin gracia al microondas, puede convertirse en una comida nueva, distinta y mucho más jugosa.

En esta versión, la combinación de tira de asado y chorizo aporta grasa, textura y profundidad de sabor. El rehogado de vegetales, las especias justas y el huevo duro terminan de armar un relleno equilibrado, ideal para empanadas fritas crocantes por fuera y bien húmedas por dentro.

Ingredientes para las empanadas

Para 20 empanadas

500 g de tira de asado.

Un chorizo de cerdo.

Sal y pimienta, a gusto.

½ cebolla.

Una cebolla de verdeo.

Un morrón

Un diente de ajo.

3 huevos duros.

Aceite de oliva.

Una cdta de pimentón.

Una cdta de comino.

½ cdta de ají molido.

Aceite para freír, c/n.

Lo que sobra de asado y chorizo se puede aprovechar para hacer relleno de empanadas. Foto. Cucinare TV

Procedimiento

Sellar la tira de asado y el chorizo en una plancha o grill. Salar la carne. Retirar y cortar la tira en cubitos y el chorizo en rodajas. Reservar. Picar la cebolla blanca, la de verdeo y el morrón en brunoise. Picar también el ajo y los huevos duros. Rehogar los vegetales en una sartén u olla. Condimentar con el pimentón , el comino y el ají molido. Salpimentar. Colocar todo en un bowl, agregar la carne y el chorizo y, por último, el huevo picado. Integrar. Dejar enfriar un poco el relleno y armar las empanadas. Freír hasta dorar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/