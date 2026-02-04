Wanda Nara volvió a encender la polémica en las redes sociales con una publicación que dividió aguas entre sus seguidores.

La conductora y empresaria compartió en su cuenta de X (ex Twitter) una fotografía luciendo un corpiño transparente que dejó poco a la imaginación y que rápidamente se viralizó, aunque no precisamente por los motivos que ella esperaba.

LA FOTO QUE INCENDIÓ LAS REDES

En la imagen que subió a su perfil, la mediática aparece con una prenda íntima traslúcida que debió censurar estratégicamente con emojis de corazones para evitar que le denunciaran la cuenta por violar las normas de contenido de la plataforma.

Sin embargo, este gesto no fue suficiente para evitar el aluvión de críticas que cayó sobre ella minutos después de la publicación.

Lejos de generar los halagos habituales que suele recibir en Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, esta vez el posteo desató una catarata de comentarios negativos. Los usuarios no se guardaron nada y arremetieron contra la conductora de Bake Off con todo tipo de calificativos.

Wanda Nara hot.

LA FURIA DE LOS USUARIOS: “GRASA” Y “RIDÍCULA”

La reacción en los comentarios fue contundente y despiadada. Hartos de sus posteos repletos de filtros y retoques digitales, muchos usuarios no dudaron en expresar su rechazo de manera directa y sin filtros.

“Grasa”, “Al fin se bañó”, “Siempre iguales las fotos. Corpiño y pantalón deportivo. Háblame de vulgar...”, fueron algunos de los mensajes más suaves que se leyeron en la sección de respuestas.

Pero la arremetida no se detuvo ahí. Otros usuarios apuntaron directamente a su rol como madre: “Pobres sus hijos, tienen una madre que vende contenido”, “Siempre en bolas”, “Ridícula nivel Dios”, “¿Qué opina tu hijo mayor de esto?” y “¡Qué vergüenza para tus hijos!”, fueron algunas de las opiniones más duras que inundaron el posteo.