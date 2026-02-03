Este lunes 2 de febrero se realizó la entrega de los Premios Carlos 2026 en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz. A continuación, todos los ganadores.

Todos los ganadores de los Premios Carlos 2026

Mejor sonido: Soy Mestiza

Mejor libro: El cuarto de Verónica

Mejor espectáculo infantil: Viaje Jurásico 2

Mejor espectáculo musical infanti: Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Espectáculo a la gorra: El experimento de la semana blanca

Mejor labor humorística en espectáculo: Andrés Teruel – Trum Malambo

Mejor espectáculo humorístico: Circo Marisko, Monoargentum

Mejor show musical: Soy Mestiza

Mejor cantante femenina: Mariana Clemenceau – Soy Mestiza

Mejor cantante masculino: Gabriel Polidoro – Cantame una historia

Mejor show humorístico-musical: Trum Malambo

Mejor diseño escenográfico: Corto-Circuito

Mejor escenografía virtual:Épico legendario

Carlos 2026 – Especial del Jurado: Carlos Garabal ; Yayo, Marta Gonzales y Rodolfo Ranni

Mejor actor de reparto: Roly Serrano – Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor actriz de reparto:Tania Marioni – El cuarto de Verónica

Mejor humorista: Cacho Buenaventura – Qué cacho de show

Mejor diseño de iluminación: Soy Mestiza

Mejor vestuario: Soy Mestiza

Carlos 2026 al Espectáculo Cordobés: Filomena Marturano

Mejor dirección de espectáculo: Facundo Lencina – Trum Malambo

Mejor dirección teatral: Adrián Lazare – El cuarto de Verónica

Mejor cuerpo de baile: Trum Malambo

Mejor ejecución musical en vivo: Un cacho de mi vida

Carlos 2026 “Ramón Yarda”: Nazarena Velez

Mejor actuación masculina en infantil:Julián Pucheta – Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Mejor actuación femenina en infantil: Flavia Pereda – Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Mejor actor transformista: Pablo Rey – Magnífico show, la leyenda continúa

Mejor espectáculo de varieté:Magnífico show, la leyenda continúa

Mejor atracción en espectáculo: Matías Ramírez – Qué cacho de show

Mejor bailarín: Emiliano Luna – Soy Mestiza

Mejor bailarina: Constanza Urquiza – Trum Malambo

Mejor comedia: Ni media palabra

Mejor comedia dramática: Es complicado

Revelación de la temporada: Ana Paula Buljubasich – Corto-Circuito

Mejor actor: Nicolás Cabré – Ni media palabra

Mejor actriz: Claribel Medina – Es complicado

Carlos 2026 a la Trayectoria: Pablo Alarcón

Mejor producción: Ángel Carabajal – Punt Vermell – Letona Producciones

Carlos de Plata: Trum Malambo

Carlos de la Gente: Pirulo en el aire

Carlos de Oro: Soy Mestiza