Este lunes 2 de febrero se realizó la entrega de los Premios Carlos 2026 en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz. A continuación, todos los ganadores.
Mejor sonido: Soy Mestiza
Mejor libro: El cuarto de Verónica
Mejor espectáculo infantil: Viaje Jurásico 2
Mejor espectáculo musical infanti: Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Espectáculo a la gorra: El experimento de la semana blanca
Mejor labor humorística en espectáculo: Andrés Teruel – Trum Malambo
Mejor espectáculo humorístico: Circo Marisko, Monoargentum
Mejor show musical: Soy Mestiza
Mejor cantante femenina: Mariana Clemenceau – Soy Mestiza
Mejor cantante masculino: Gabriel Polidoro – Cantame una historia
Mejor show humorístico-musical: Trum Malambo
Mejor diseño escenográfico: Corto-Circuito
Mejor escenografía virtual:Épico legendario
Carlos 2026 – Especial del Jurado: Carlos Garabal ; Yayo, Marta Gonzales y Rodolfo Ranni
Mejor actor de reparto: Roly Serrano – Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor actriz de reparto:Tania Marioni – El cuarto de Verónica
Mejor humorista: Cacho Buenaventura – Qué cacho de show
Mejor diseño de iluminación: Soy Mestiza
Mejor vestuario: Soy Mestiza
Carlos 2026 al Espectáculo Cordobés: Filomena Marturano
Mejor dirección de espectáculo: Facundo Lencina – Trum Malambo
Mejor dirección teatral: Adrián Lazare – El cuarto de Verónica
Mejor cuerpo de baile: Trum Malambo
Mejor ejecución musical en vivo: Un cacho de mi vida
Carlos 2026 “Ramón Yarda”: Nazarena Velez
Mejor actuación masculina en infantil:Julián Pucheta – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Mejor actuación femenina en infantil: Flavia Pereda – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Mejor actor transformista: Pablo Rey – Magnífico show, la leyenda continúa
Mejor espectáculo de varieté:Magnífico show, la leyenda continúa
Mejor atracción en espectáculo: Matías Ramírez – Qué cacho de show
Mejor bailarín: Emiliano Luna – Soy Mestiza
Mejor bailarina: Constanza Urquiza – Trum Malambo
Mejor comedia: Ni media palabra
Mejor comedia dramática: Es complicado
Revelación de la temporada: Ana Paula Buljubasich – Corto-Circuito
Mejor actor: Nicolás Cabré – Ni media palabra
Mejor actriz: Claribel Medina – Es complicado
Carlos 2026 a la Trayectoria: Pablo Alarcón
Mejor producción: Ángel Carabajal – Punt Vermell – Letona Producciones
Carlos de Plata: Trum Malambo
Carlos de la Gente: Pirulo en el aire
Carlos de Oro: Soy Mestiza