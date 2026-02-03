El regreso de Flor de la V a la conducción televisiva con “Los Profesionales”, el ciclo que anteriormente conducía Viviana Canosa, no está teniendo los resultados esperados en materia de rating.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, fuentes de Canal 9 confirmaron que la continuidad del programa está en evaluación: “Quiero contarles algo importante que tiene que ver con el futuro de canal 9. Hablé con diferentes personas de adentro del canal y el rumor es que peligra la continuidad del programa de Flor de la V”, advirtió el comunicador.

La información indica que febrero será el mes clave para que la conductora logre revertir los números o enfrente el levantamiento de su programa.

SUSANA ROCCASALVO ESPERANDO: EL PLAN B DE CANAL 9

El escenario que se plantea en Canal 9 incluye un reemplazo de peso. Juan Etchegoyen reveló que la señal estaría considerando a Susana Roccasalvo para ocupar la franja horaria de Flor de la V: “Se habla de la fuerte llegada de Susana Roccasalvo también por la tarde de lunes a viernes en el canal de cocina y espectáculos. Lo que a mí me dicen es que podría terminarse el ciclo de Flor, espero que no pase porque nunca está bueno que pase algo así”, expresó el conductor.

Flor de la V volvió a marcar tendencia. (Foto: Instagram/@flordelave).

El periodista también señaló que el programa de Carmen Barbieri, que tampoco tiene números espectaculares, no sería tocado por el momento, concentrándose la presión en el ciclo de Flor de la V.

“MAYOR DESPLIEGUE Y MÁS COSAS”: LA EXIGENCIA DEL CANAL

Desde la producción de Canal 9 le habrían transmitido a Flor de la V la necesidad de mejorar el contenido y aumentar el despliegue durante febrero.

“A mí me dicen desde adentro del canal que no están convencidos con el rating del programa de Flor. Me hablan de un febrero de mayores esfuerzos para poder tener mejor contenido y mejorar el número. Mayor despliegue y más cosas. Están evaluando la continuidad de Flor”, detalló Etchegoyen.

El periodista también mencionó una alternativa que estaría siendo analizada: “Hay una posibilidad que me decían de acortar Flor y Carmen y que en el medio ingrese Roccasalvo para hacer ese programa pero el número está difícil”.