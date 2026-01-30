Verano del 98 marcó a toda una generación y se transformó en uno de los grandes fenómenos juveniles de la televisión argentina.

Creada por Cris Morena y estrenada el 26 de enero de 1998 por Telefe, la tira estaba pensada originalmente como una ficción de verano, pero terminó ocupando casi tres años en pantalla, con un total de 679 capítulos emitidos entre 1998 y 2000.

Además, fue una verdadera cantera de futuros talentos: por allí pasaron figuras como Nancy Dupláa, Marcela Kloosterboer, Fernán Mirás, Dolores y Tomás Fonzi, entre muchos otros.

Así luce hoy Agustina Lecouna, una de las principales protagonistas de Verano del 98 | Créditos: Instagram @agus_lecouna

ASÍ LUCE AGUSTINA LECOUNA, INTÉRPRETE DE TERESA VILLANUEVA EN VERANO DEL 98

Entre los personajes que más se destacaron estuvo Teresa Villanueva, interpretada por Agustina Lecouna, quien alcanzó una enorme popularidad siendo muy joven. Su frescura y presencia en pantalla la posicionaron rápidamente como una de las caras más queridas de la ficción.

Así luce hoy Agustina Lecouna, una de las principales protagonistas de Verano del 98 | Créditos: Instagram @agus_lecouna

Hoy, la actriz tiene 48 años y un recorrido muy distinto al de aquella etapa televisiva. Nacida en Buenos Aires en 1977, continuó trabajando en producciones reconocidas como Son amores y Lalola, además de participar en cine y teatro.

Con el paso del tiempo decidió tomar distancia de la televisión y se mudó al exterior, viviendo en países como Chile, Bélgica y Estados Unidos.

Así luce hoy Agustina Lecouna, una de las principales protagonistas de Verano del 98 | Créditos: Instagram @agus_lecouna

Madre de tres hijas, Agustina Lecouna nunca abandonó la actuación y se mantuvo activa especialmente sobre los escenarios. En los últimos años volvió a llamar la atención con el estreno de la comedia Mi madre, mi novia y yo, demostrando que su vínculo con el arte sigue tan vigente como siempre.