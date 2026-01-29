A sus 72 años, Luisa Kuliok eligió alejarse del vértigo de la televisión diaria para enfocarse en el teatro, participaciones selectivas en ficciones y actividades vinculadas a la formación y la reflexión artística.

En su cuenta de Instagram, la actriz anunció el estreno de un show musical en el Tasso, junto a Facundo Ramírez y Hernán Lucero, con funciones el 3 de abril, el 1 de mayo y el 5 de junio.

Luisa Kuliok. Foto: Instagram luisakuliokok

“LA EXTRAÑA DAMA” REGRESA: RESTAURACIÓN Y NOSTALGIA EN REDES SOCIALES

La noticia que despertó la emoción de miles de seguidores llegó a través del periodista Guillermo Barrios, quien anunció en la red social X que “La Extraña Dama”, el éxito televisivo de 1989 protagonizado por Kuliok y Raúl Taibo, está siendo restaurado y digitalizado a partir de sus cintas originales. El trabajo, a cargo del Archivo Telearte, permitirá recuperar con calidad renovada el material que se emitió por Canal 9 y que marcó las tardes de toda una generación.

Así está hoy Luisa Kuliok a los 72 años. Crédito: Instagram

La telenovela se transmitía de lunes a viernes entre las 18 y las 19, convirtiéndose en una cita diaria obligada para millones de argentinos que pausaban sus actividades para seguir la historia de amor y desigualdad social.

YOUTUBE SERÁ LA PLATAFORMA: ACCESO GRATUITO PARA REVIVIR EL CLÁSICO

Ante la avalancha de consultas de los fanáticos, Guillermo Barrios aclaró que la novela restaurada estará disponible en YouTube, lo que permitirá que las nuevas generaciones conozcan este clásico y que quienes la vieron en su momento puedan revivirla de forma gratuita y digital.

La noticia despertó una fuerte reacción nostálgica en redes sociales, donde usuarios de todo el país compartieron recuerdos de aquella época: las rutinas familiares organizadas en torno a la novela, las conversaciones en la escuela sobre los capítulos y la tensión permanente que generaba el romance imposible entre Gina Falcón y Marcelo Ricciardi.

LA TRAMA QUE CAUTIVÓ A MILLONES: AMOR Y DIFERENCIAS SOCIALES

“La Extraña Dama” narraba la historia de Gina Falcón, una joven de origen humilde cuya vida se transformaba radicalmente al enamorarse de Marcelo Ricciardi, heredero de una familia acomodada. La relación, atravesada por las diferencias de clase social, se volvía cada vez más intensa y conflictiva.

El embarazo de Gina y el rechazo brutal del entorno aristocrático de Marcelo terminaban por separarlos, empujando a la protagonista a enfrentar sola las consecuencias de un amor prohibido. La novela capturaba con crudeza los prejuicios de clase, el machismo de la época y la lucha de una mujer por sobrevivir y mantener su dignidad en un mundo que la condenaba por atreverse a amar fuera de su condición social.