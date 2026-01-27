El romance entre el Chyno Agostini y la Tana de Gran Hermano duró apenas un mes, pero generó una ola de especulaciones sobre las verdaderas razones de la ruptura.

Según reveló Fede Flowers, Daniel Agostini y Nazarena Vélez habrían expresado su descontento apenas se confirmó la relación: “No nos gusta ella para vos”, habría sido la contundente frase del cantante a su hijo.

En diálogo con Infama, Katia “la Tana” Álvarez dio su versión de los hechos y confesó que, aunque no logró conocer personalmente a Nazarena, tiene una excelente opinión de ella: “Nazarena es una genia, me hubiese encantado conocerla. Es una mina muy copada, muy madre, con mucha garra”.

Sin embargo, la ex participante de Gran Hermano señaló que tras blanquear la relación, todo cambió: “Las malas vibras influyen”, expresó, sugiriendo que factores externos enfriaron el vínculo. Además, calificó al Chyno como “inmaduro” y aseguró que él necesitaba resolver cuestiones con su familia antes de continuar con la relación.

La Tana de Gran Hermano se separó de Chyno Agostini tras unos días de noviazgo: los motivos | Créditos: Instagram

NAZARENA VÉLEZ SALIÓ A ACLARAR TODO

La productora teatral no tardó en responder públicamente y defender a su hijo. “El Chyno tiene 25 años y siempre hizo lo que quiso. Tiene una gran personalidad y nunca para mí fue un problema”, aseguró tajante, desmintiendo cualquier tipo de interferencia de su parte.

Nazarena dejó en claro que no tiene diálogo con Daniel Agostini, por lo que desconoce si el padre del Chyno influyó en la decisión: “No sé si se dejó influenciar por las personas con las que saca su música”, comentó, abriendo la posibilidad de que el entorno profesional del joven haya jugado un rol en la separación.

Según la productora, habrían aconsejado al Chino que no convenía exponerse mediáticamente tan rápido en una nueva relación, dado su enfoque en la carrera musical. “Yo sé que ella es una buena mina y mi hijo es un amor”, afirmó, dejando claro que su opinión sobre la Tana era positiva.

“NO SOY QUIÉN PARA METERME”

Con su habitual sinceridad, Nazarena Vélez fue contundente al referirse a su rol como madre: “De mi parte no hubo ningún reproche”. La panelista explicó que a los 25 años, su hijo tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones: “Yo a esa edad me estaba casando por segunda vez. Si él hubiese tenido 17, ahí es otro el chiste”.

Respecto al supuesto consejo que Daniel Agostini habría dado a su hijo para que terminara la relación, Nazarena no lo negó rotundamente: “Si era lo que él pensaba, seguramente sí se lo dijo”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de que el cantante tropical sí haya expresado su desacuerdo.

Foto: Captura de Instagram (@nazarenavelez)

LA TANA SE MOSTRÓ RESPETUOSA

A pesar de las especulaciones sobre la presión familiar, la Tana mantuvo una postura respetuosa hacia ambos padres del Chyno. “Con el padre nunca hablé”, aclaró, y destacó que siempre admiró la trayectoria de Nazarena como madre y empresaria.

La ex Gran Hermano explicó que prefirió dar un paso al costado cuando sintió que el ambiente se volvía tenso: “Las malas vibras influyen”, repitió, sugiriendo que la exposición mediática y las opiniones externas complicaron la convivencia de la pareja.

UN ROMANCE QUE NO PROSPERÓ

Aunque el vínculo entre el Chyno Agostini y la Tana despertó gran interés en el público, la relación no logró consolidarse. Entre las presiones del entorno, los compromisos profesionales del joven cantante y las diferencias de madurez señaladas por Katia, el romance llegó a su fin apenas un mes después de hacerse público.

Nazarena Vélez cerró el tema con una reflexión sobre la juventud de su hijo: “No soy quién para meterme. El Chino tiene 25 años”, reafirmando su postura de respetar las decisiones personales de su hijo, más allá de los rumores y especulaciones del mundo del espectáculo.