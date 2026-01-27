El romance entre Alina Moine y Federico Giuliani llegó a su fin. Después de tres años juntos, la periodista y el exfutbolista decidieron tomar caminos separados, según reveló Pilar Smith, cuaderno en mano, en LAM.

La noticia sorprendió a todos, ya que en los últimos meses la pareja se mostró muy unida en redes sociales y eventos públicos. “Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa”, contó Smith al aire, dejando en claro que la ruptura no era esperada por el entorno.

Alina Moine y Federico Giuliani (Foto: Movilpress)

Por ahora, ni Alina Moine ni Federico Giuliani hablaron públicamente sobre la separación. Según la información que trascendió, la relación habría sufrido un desgaste que no lograron superar. Los motivos exactos se mantienen en reserva y la “angelita” evitó dar detalles sobre las causas.

ALINA MOINE SE SEPARÓ DE FEDERICO GIULIANI DESPUÉS DE TRES AÑOS DE RELACIÓN

En el repaso de la vida amorosa de Giuliani, también recordaron que en 2020 fue pareja de Cande Tinelli, otro dato que volvió a circular tras la noticia de la ruptura.

En medio de la repercusión por su separación, en LAM recordaron los rumores que alguna vez vincularon a la periodista deportiva con Marcelo Gallardo. La conductora siempre desmintió cualquier romance con el exdirector técnico de River, incluso cuando se viralizó una foto de ambos en un viaje por Europa.

Alina Moine y federico Giuliani (Foto: RS Fotos)

“La verdad es que fuimos amigos muy íntimos con Marce”, aseguró Moine en febrero de 2024 en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece). La periodista explicó que nunca blanquearon la amistad por prejuicios: “Yo también tenía ese prejuicio de ‘yo soy periodista deportiva, Marce es el técnico de River’”.

