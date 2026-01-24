Soledad Larghi, reconocida periodista y conductora de América Noticias, celebró su boda civil con el extenista Luciano Vitullo en el inicio de este fin de semana. La pareja formalizó su relación en el Registro Civil de Buenos Aires, tras varios años de convivencia y recientemente después de haber formado una familia junto a su hijo Dante.

Esta unión llega para sellar la familia que formaron junto a su nene, nacido en noviembre de 2024 después de un largo proceso de tratamientos para lograr el embarazo. Fue una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos.

Soledad Larghi y Luciano Vitullo se casaron tras ser padres (Foto: Instagram/@solelarghi).

La noticia emocionó al ámbito farandulero y generó repercusión en redes, no solo por el casamiento, sino también por la historia que une a la pareja desde hace años. La boda civil representa un nuevo capítulo para la pareja, que ya había consolidado su amor y su familia antes de dar este paso legal.

EL LOOK DE SOLEDAD LARGHI PARA SU BODA CIVIL CON LUCIANO VITULLO

Soledad Larghi eligió un conjunto sastrero en total white elegante y sencillo para la ocasión, mientras que Luciano Vitullo optó por un estilo semiformal que combinó con el clima de la ceremonia.

Soledad Larghi y Luciano Vitullo se casaron tras ser padres (Foto: Instagram/@solelarghi).

Soledad y Luciano se conocieron durante la adolescencia, cuando mantenían un noviazgo mientras él era tenista profesional y ella cursaba la universidad. Años después, tras reencontrarse y consolidar su relación, decidieron formar una familia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.