Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale y nieta de Mirtha Legrand, aprovechó su estadía en Punta del Este para disfrutar de una tarde de playa junto a una amiga. En las imágenes de Ciudad se la ve saliendo del mar, sonriente y distendida, en un plan relajado que confirma su perfil bajo y su conexión con la naturaleza.

Con una bikini bicolor y el cabello recogido, la joven se mostró cómoda y sin poses, caminando por la orilla y metiéndose al agua para refrescarse. Lejos del ruido mediático, la joven eligió un look simple y funcional para disfrutar del sol y el mar, fiel a un estilo descontracturado que ya es parte de su identidad.

Las fotos reflejan un clima de verano pleno: agua calma, luz natural y una escena típica de las playas esteñas, donde figuras del espectáculo suelen encontrar refugio durante la temporada. Acompañada por una amiga, Ámbar compartió risas y momentos de relax en Uruguay.

LAS FOTOS DE ÁMBAR DE BENEDICTIS EN LA PLAYA DE PUNTA DEL ESTE

Ámbar de Benedictis en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Fotos: RS Fotos.